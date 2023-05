L'Antwerp et Alderweireld se sont pris un sacré coup sur la tête : "Ca a été le tournant du match"

L'Antwerp est passé à côté d'une grande fête ce dimanche devant ses supporters. Il aura suffi d'un but de l'Union à 10 minutes de la fin, mais aussi...d'une carte rouge.

Toby Alderweireld, le capitaine de l'Antwerp, était très déçu après le match nul contre l'Union, qui prive pour l'instant l'Antwerp du titre de champion de Belgique. L'ex-Diable Rouge a pointé du doigt la mauvaise réaction de son équipe après...le carton rouge reçu par l'Union, qui est selon lui le tournant de la rencontre.

"C'est dommage que nous n'ayons pas pu terminer le match", a déclaré Alderweireld à Eleven Sports. "Après leur carton rouge, nous étions partagés (sur comment jouer)."

"Ils ont également joué de manière très compacte, nous devons les féliciter pour cela. Nous avons eu un peu plus d'occasions, mais nous n'avons pas été capables d'apporter la qualité nécessaire", a indiqué Alderweireld.

Même si le Great Old vient d'essuyer une grosse déception, il a encore tout en main pour décrocher un titre qu'il attend depuis plus de 65 ans. "C'est bien sûr une petite déception. Mais d'un autre côté, si nous gagnons le week-end prochain (à Genk), il ne se sera rien passé. Nous devons nous ressaisir et nous ressourcer en vue du week-end prochain. Nous croyons toujours à 100 % au titre", a lancé Alderweireld.