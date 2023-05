Anthony Moris, un arrêt qui vaut un titre ? "Je le devais à l'équipe !"

D'abord battu par un tir imparable de Janssen, Anthony Moris a réalisé un superbe arrêt en toute fin de match afin de garder le nul et maintenir les chances de titre de l'Union.

"Nous avons fait preuve d'abnégation, de caractère, d'esprit d'équipe, de ténacité. C'est ce qui nous caractérise depuis deux ans. Tu ne l'as pas sur une telle seconde mi-temps si tu ne l'entretiens pas tous les jours. Cette envie de ne pas perdre, aujourd'hui, elle nous a sauvé."

L'Union s'en est sortie avec un nul. Pourtant, tout est allé contre elle ce dimanche. "Je suppose que vous avez été un peu surpris quand vous avez vu la feuille de match", a continué Moris. "Il y a eu un changement tactique à la mi-temps, puis la blessure Van Der Heyden, puis la carte rouge de Lynen..."

Moris commence à bien connaître le Bosuil. "Il se passe toujours quelque chose de spécial ici. Les ramasseurs de balle oublient de rendre les ballons, des stewards montent sur le terrain, il y a des policiers en civil avec des oreillettes...Donc voilà, il y a qu'ici qu'on voit de telles choses. Revenir dans un tel contexte, c'est le meilleur team-building."

Il n'y a qu'au Bosuil qu'on voit ça...

Malgré l'immense pression mise sur l'Union - aussi par le public -, Moris n'aura au final eu qu'un seul arrêt à faire. Mais quel arrêt. "Si c'est plus beau de ma saison ? Je vous le dirai la semaine prochaine !", a répondu le portier de l'Union. "C'est en tout cas celui qui nous permet d'encore y croire. Même si on n'a pas notre destin entre les mains. C'est ce que je devais à l'équipe, parce que je suis fier de la façon dont ils se sont battus les uns pour les autres aujourd'hui."

Les Unionistes peuvent donc encore croire en leurs chances, et ont empêché l'Antwerp de célébrer devant eux ce dimanche. "Je pense que tout le monde se demandait comment ils allaient fêter ça. La Grand-Place était prête, le champagne aussi. On ne voulait pas revivre cela, avec Bruges l'an dernier. On avait aussi gardé un sentiment amer de la demi-finale de Coupe perdue ici. Maintenant, j'espère que Genk va gagner contre Bruges. Comme ça, on aura un final de feu entre trois équipes", a conclu Moris.