L'Antwerp a le moral dans les chaussettes : "Ils n'ont pas voulu l'entendre..."

A l'Antwerp, les joueurs n'ont pas vraiment souhaité s'adresser à la presse après le match nul (1-1) face à l'USG. Mark van Bommel a été obligé de venir s'expliquer. Il voulait surtout souligner qu'il n'y a pas encore de quoi paniquer. Le Néerlandais s'est également justifié quant à ses changements.

Le dernier en particulier en a fait sourciller plus d'un. Lorsque Vincent Janssen s'est blessé, van Bommel a fait appel à Mandela Keita. Un milieu de terrain pour un attaquant. La réponse de van Bommel a été claire et directe à ce sujet.

"Pourquoi pensez-vous que j'ai remplacé Vincent ? Bien sûr, parce qu'il était blessé. Cette question est donc un peu redondante, non ? Que nous jouions sans attaquant ? Non, ce n'est pas vrai. Ekkelenkamp et Stengs sont des semi-attaquants. Et non, ce n'était pas pour préserver ce 1-0".

Van Bommel tenait à souligner que l'équipe avait fait tout ce qu'elle pouvait pour creuser l'écart. "Nous avons continué à y croire, même après le 1-1 (...) Nous n'avons pas commis d'erreur, sauf sur le but. Nous avons joué pour le 2-0, c'est sûr ! Mais c'est parfois plus difficile face à dix joueurs. En termes d'exécution, je ne peux rien reprocher à mes garçons.

L'Antwerp vient de passer à côté d'une grande fête face à son public. Après le match, van Bommel a essayé de remonter le moral de ses joueurs, mais sans grand succès. "J'ai joué la finale de la Coupe du monde en 2010. Un match, une fois tous les quatre ans.... Et je l'ai perdue. La différence avec nous, c'est que nous avons une nouvelle chance la semaine prochaine. Mais les garçons n'ont pas voulu l'entendre."