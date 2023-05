Un Diablotin convoité : "Le Congo m'a appelé"

Entre le maillot de la Belgique et de la République Démocratique du Congo, le coeur de Michel-Ange Balikwisha balance toujours. Le joueur de l'Antwerp a déjà été sollicité.

Acteur important de l'issue du championnat avec l'Antwerp en cette fin de saison, Michel Ange Balikwisha confirme son retour en forme. De quoi faire ressurgir la question de l'équipe nationale ? Il y a quelques mois, son frère William avait mis fin aux interrogations en optant pour la République Démocratique du Congo.

Pour Michel-Ange, les choses auraient pu suivre le même chemin dès le tout début de sa carrière. Dans une interview accordée à Eleven, il déclare : "Le Congo m'a appelé. Ils voulaient me sélectionner pour les deux derniers matchs de qualification pour la CAN. A ce moment-là, je le voulais, l'envie de représenter le pays a pris le dessus, sans penser à la Belgique".

Mais une discussion avec son clan a changé sa vision : "Mais ce sont mes parents qui ont choisi pour moi. C'était beaucoup trop tôt. J'ai réfléchi et ils avaient raison. Mon père me disait : "Si tu vas avec le Congo, c'est bien, on est contents. Mais si vous ne vous qualifiez pas pour la CAN, c'est fini, tu restes avec le Congo toute ta vie. Alors que tu es jeune, même pas encore en U21, tu as le temps de monter en pro pour faire ton choix final". Comptant six matchs avec les U21 belges, Michel-Ange Balikwisha a désormais bien évolué, faisant ressurgir cette question quant à sa nationalité sportive.