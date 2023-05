L'Antwerp privé d'un joueur majeur pour le match décisif à Genk

Le Great Old se rendra dans le Limbourg avec une sacrée pression dimanche prochain. Un déplacement qui se fera sans Calvin Stengs, suspendu.

Omniprésent sur le terrain, Calvin Stengs était l'un des joueurs les plus en vue de ce match au sommet entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise. A l'assist sur le but de Vincent Janssen, il a également été averti.

Une carte jaune loin d'être anecdotique puisqu'elle le prive du match décisif à Genk. Si Mandela Keita est une solution de rechange plus qu'intéressante pour Mark van Bommel, la perte de Stengs est un coup dur vu son rayonnement des dernières semaines.