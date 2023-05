L'appel du pied du remplaçant de Teuma à Geraerts : "Si je mérite d'être titulaire ?..."

Remplaçant le capitaine Teddy Teuma dans le onze pour la deuxième fois consécutive, Oussama El Azzouzi a de nouveau réalisé une bonne prestation face à l'Antwerp ce dimanche (1-1).

L'inquiétude des fans de l'Union s'est malheureusement réalisée ce dimanche : une nouvelle fois, pas de Teddy Teuma, qui n'était pas assez retapé. Mais pas de panique. Oussama El Azzouzi, son remplaçant au milieu de terrain, a été l'un des meilleurs unionistes sur le terrain.

"Si j'ai été le meilleur de l'Union ce dimanche ? Je ne sais pas. J'ai juste fait mon travail, en aidant l'équipe", a répondu le numéro 6 de l'Union en zone mixte.

"Je suis content du résultat", a continué le Néerlandais. "Nous sommes encore en vie pour le titre."

La pression sur ses épaules devait pourtant être immense, lui qui a remplacé le capitaine de son équipe dans un match si important. "Teuma est l'un des meilleurs joueurs de notre équipe. Si c'était facile de le remplacer ? Je pense que c'est pour cette raison que l'Union m'a acheté l'an dernier."

Avec la suspension de Lynen, El Azzouzi a encore vu ses chances d'être titulaire lors du dernier match s'accroître. Mais aussi, au vu de ses prestations, être titulaire l'an prochain. "Je pense que je devrais déjà être titulaire. Ces dernières semaines, j'ai fait du bon travail, je pense."

Un appel du pied à son coach Karel Geraerts, qui a évoqué la prestation et le statut de son joueur en conférence de presse. "S'il a des chances d'être titulaire ? Oui. Et pas que la saison prochaine. Il l'a été ces dernières semaines. On verra dimanche prochain ce que ça va donner. Il a beaucoup progressé, de plus en travaillant dans l'ombre. Il est arrivé comme un gamin, et il est en train de devenir un homme."