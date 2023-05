Cameron Puertas, le héros discret de l'Union Saint-Gilloise

Le milieu de terrain hispano-suisse a délivré l'Union Saint-Gilloise en égalisant avec la complicité involontaire d'Arthur Vermeeren face à l'Antwerp. De quoi récompenser son implication au sein du groupe.

Il n'est pas le plus attendu à l'heure de faire des changements pour renverser une situation mal embarquée. Pourtant, c'est bien Cameron Puertas qui a refroidi un Bosuil surchauffé en inscrivant un but salvateur finalement attribué au pauvre Arthur Vermeeren à dix minutes de la fin. Un tournant dans la course au titre qui a donné raison à Karel Geraerts.

Peu après l'heure de jeu, le coach unioniste a pris ses responsabilités en remplaçant un Simon Adingra complètement éteint. Dans un match où les dribbleurs n'avaient pas voix au chapitre, Puertas symbolisait ce qu'il manquait à l'Union : un joueur frais, capable de bousculer les Anversois.

Son jusqu'au-boutisme sur l'action décisive l'illustre à merveille. Pas de slalom à la Simon Adingra, pas d'enchaînement ostenstatoire à la Victor Boniface. Mais une présence qui empêche Toby Alderweireld de se dégager et qui pousse Arthur Vermeeren à la faute après s'y être repris à deux fois.

Cette saison, Puertas n'a débuté que six matchs, toutes compétitions confondues. Monté au jeu à 40 reprises, celui pour qui l'Union a dépensé un peu plus d'un million il y a un an aide à densifier le milieu de terrain en fin de match, lorsque ses hyperactifs concurrents commencent à tirer la langue. Mais pas que.

Son entrée décisive face à l'Antwerp n'est pas son coup d'essai. Le 8 janvier dernier, l'Union avait toutes les peines du monde à faire la différence face à un Anderlecht pourtant réduit à dix dès le début de la partie. Rentré à l'heure de jeu alors que les Mauves et Blancs menaient 1-0, Puertas a tout changé d'une infiltration dans le dos de la défense anderlechtoise pour égaliser à dix minutes de la fin. Avant de donner l'assist sur le but du 1-2 inscrit par Senne Lynen quelques instants plus tard.

Révélateur de l'état d'esprit d'un joueur qui monte sans s'encombrer de vague à l'âme, sans se dire que ces quelques minutes disputées ne changeront probablement rien à sa place dans la hierarchie. Peu importe son temps de jeu, peu importe si Oussama El Azzouzi lui passe devant pour pallier les pépins physiques de Teddy Teuma. Si la situation n'est évidemment pas facile à vivre au quotidien, le natif de Lausanne ne fait pas semblant lorsqu'il se met au service de l'équipe.

Il n'y a qu'à voir la manière avec laquelle ses coéquipiers viennent célébrer un but en lui sautant dans les bras le long de la ligne de touche. Sans savoir le nombre de minutes de jeu que lui accordera Karel Geraerts, Puertas rend la pareille au groupe avec sa positivité contagieuse.

Mais plutôt que de remporter l'Oscar du meilleur second rôle, Cameron Puertas pourrait bien être un des hommes en vue face au Club de Bruges. Pour ce match capital dans la lutte pour le titre, la suspension de Senne Lynen suite à sa carte rouge reçue au Bosuil s'ajoute aux doutes autour de l'état physique de Teddy Teuma. Il pourrait donc y avoir une nouvelle place à prendre dans l'entrejeu. Après avoir attendu son heure toute la saison, sera-t-il l'homme du money time ?