Cameron Puertas, le héros inattendu de l'Union : "Le but le plus important de ma carrière"

Monté en cours de match dans des circonstances tout sauf évidentes, Cameron Puertas a été le héros de l'Union ce dimanche sur le terrain de l'Antwerp (1-1).

"Je pense que c'est un bon point de pris. C'était un match difficile, surtout après la carte rouge de Senne (Lynen)", a déclaré le buteur de l'Union Cameron Puertas en zone mixte.

L'Union nous a habitué à revenir de situations très compliquées. Mais cette fois-ci, les Unionistes ont réalisé un vrai petit miracle. "On est revenus grâce à notre état d'esprit. On a très bien remplacé deux joueurs très importants."

De tous les buteurs possibles de l'Union ce dimanche, très peu auraient sans doute misé sur Puertas. "C'est une sensation incroyable. On fait du football pour vivre de tels moments. Si c'est le but le plus important de ma carrière ? Je pense, oui !"

L'Union reste donc à égalité de points avec l'Antwerp, à une journée de la fin. Les Bruxellois auraient-ils pris un avantage mental ? Pas selon le milieu de terrain. "Il n'y a rien qui est joué. On n'est vraiment pas favoris. Ça va se jouer jusqu'à la fin. Le match contre Bruges sera une vraie finale."