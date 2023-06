Drame au Duden : l'Union laisse filer le titre dans les derniers instants

L'Union avait tout en main ce dimanche. Mais les Bruxellois se sont effondrés en fin de match de manière inexplicable et ont perdu 1-3 face à Bruges. Le nul entre Genk et l'Antwerp n'aura finalement rien changé...

L'enjeu de cette rencontre était tout simplement immense ce dimanche. L'Union pouvait espérer le titre en cas de victoire contre Bruges, en ayant un regard très intéressé tourné vers Genk - Antwerp.

Les Unionistes devaient faire le boulot, et récupèraient ses deux stars Victor Boniface et Teddy Teuma. Côté Brugeois, De Mil décidait de jouer le jeu. Il n'alignait que deux jeunes : Nusa et Sabbe.

Dans un Marien très très chaud, les supporters de l'Union avaient déroulé une banderole, au message à la hauteur du rendez-vous : "90 minutes pour nous faire rêver".

L'Union pousse directement

L'Union voulait tuer le suspense d'entrée. Les hommes de Geraerts jouaient bien, dominaient dans le jeu. La danger ne tardait pas à arriver vers Mignolet.

Bien décalé par Teuma, Adingra se retrouvait en très bonne position mais ne cadrait pas sa frappe (20e). Première grosse occasion, la première d'une longue série. Teuma, de retour en forme, s'ouvrait une fenêtre de tir et oligeait Mignolet à un solide arrêt (28e).

L'Union dominait clairement. Très bien lancé, Boniface faisait peut-être le mauvais choix en essayant directement dans un angle fermé. Mignolet sortait l'envoi (32e). Le Nigérian, après une tête de Machida, se retournait sur corner mais frappait au-dessus.

Déjà en vacances, Bruges ne montrait absolument rien et laissait des espaces. Adingra, en combinant avec Lazare, n'en profitait pas. Juste avant la mi-temps, le Marien rugissait tout d'un coup : dans l'autre rencontre, Genk avait marqué !

Adingra fait exploser le Duden !

Décidés à prendre l'avantage, les Unionistes étouffaient Bruges dès le début de la seconde mi-temps. Après seulement une minute, Adingra combinait magnifiquement avec Boniface dans le rectangle. La frappe du plat du pied de l'Ivoirien ne laissait aucune chance à Mignolet (1-0, 47e). A ce moment-ci du match, l'Union est championne de Belgique !

L'Union continuait à prendre le jeu à son compte. Sur une frappe écrasée, suivie d'un contact violent, Teddy Teuma restait au sol plusieurs minutes. Le capitaine revenait de blessure. Il retrouvait ses coéquipiers sur le terrain, mais devait finalement laisser sa place à Puertas.

Les Bruxellois gèraient parfaitement leur match. Bruges ne jouait pas vraiment, ou très peu. Boniface prenait Mechele de vitesse et se ruait vers le but. Sa frappe croisée lèchait le poteau de Mignolet (73e). Le danger était omniprésent, sur coup franc ou via des percées de Boniface. Adingra n'arrivait pas à rabattre un centre de Nieuwkoop (79e).

Le coup de pouce de Genk...

Le Duden rugissait à nouveau lorsque Genk marquait le 2-1 à la Cegeka. Plus qu'une poignée de minutes, et l'Union gagnait le championnat ! Dans la foulée, Lapoussin passait à un cheveu de faire le 2-0. Son piqué passait tout près du poteau gauche de Mignolet (81e). Puertas envoyait une frappe surpuissante à côté (83e).

L'Union s'effondre de nulle part et laisse filer le titre

Le drame arriva alors, de nulle part...Alors que Bruges ne s'était pas procuré une seule occasion, c'est le nouveau venu Homma Shion qui surgissait après un centre rabattu par Vanaken. Le Duden s'était tout d'un coup tut : tout s'effonfrait pour l'Union (1-1, 89e).

Pire encore...Sur un contre, Bruges se retrouvait à trois contre deux. Lang était servi sur un plateau et déposait le ballon dans le but. Hué tout le match, le Néerlandais ne se privait pas de célébrer devant les fans de l'Union (1-2, 90e+2).

Dans les dernières secondes, Sandra faisait 1-3 et brisait d'autant plus les coeurs unionistes.

On sait que le football est imprévisible, et cruel parfois. Ce dimanche nous l'a rappelé. Le Duden ne fera pas la fête ce dimanche. L'Union passe à côté d'un rêve qui lui tendait les bras...