Bruges a joué un très mauvais tour à l'Union : "Nous n'avons fait que notre devoir"

Ceux qui pensaient que le Club de Bruges n'allait pas jouer le jeu ce dimanche se sont finalement trompés. Rik De Mil a expliqué pourquoi il voulait absolument gagner face à l'Union.

Les supporters de Bruges ne voulaient pas voir l'Antwerp finir champion, mais Rik De Mil ne s'en souciait pas. "Personne ne peut dire que nous avons manqué de fair-play", a déclaré l'entraîneur. "Ces dernières semaines, j'ai vu plusieurs déclarations selon lesquelles nous avions déjà laissé tomber. Que nous avons bien joué, mais seulement contre l'une équipe ou l'autre", a expliqué le coach du Club de Bruges en bord terrain.

"Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais ces derniers jours, cela a commencé à m'irriter. Nous ne donnons pas de buts. Nous commettons des erreurs, oui, mais cela arrive dans le football. Nous avons fait notre devoir. Je connais les trois autres entraîneurs et j'aurais aimé qu'ils le fassent tous, mais en football, on joue sur le terrain et c'est là que l'on doit faire son devoir", a continué De Mil.

Mil a également fait appel à quelques jeunes, qui ont bien joué. "Ces gars-là n'ont pas eu leur chance par hasard. Ce n'est pas comme si nous allions en choisir un ici et là. Ils l'ont tous prouvé ces dernières semaines à l'entraînement."