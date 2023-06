L'Union aura craqué au plus mauvais moment : "C'est aussi pour cela que nous avons encaissé le premier but"

Tout comme ses coéquipiers, Lazare Amani était abattu après la défaite très surprenante de l'Union Saint-Gilloise ce dimanche face à Bruges (1-3).

Lazare Amani cherchait encore les raisons de cette débandade de fin de match, qui coûte le titre à l'Union. "On sait que quand on arrive vers la fin du match, il y a toujours plus de tension et de stress. Il y a de la fatigue. C'est aussi à cause de ça qu'on a encaissé ce but (à la 89e, nda)", a déclaré le milieu de terrain de l'Union en bord terrain.

L'Union n'a malheureusement pas profité du match nul entre Genk et l'Antwerp. "Si j'étais au courant que l'Antwerp était en train de perdre ? On n'était pas au courant, mais on voyait le public réagir à chaque fois. On savait qu'il fallait juste gagner aujourd'hui", a continué Lazare. "Mon sentiment ? Je ne pense pas encore à la saison qu'on vient de faire. Tout le monde est très déçu."

Les Bruxellois avaient pourtant réalisé une rencontre très sérieuse jusque là, ne parvenant néanmoins pas à marquer le deuxième but. C'est finalement cela qui leur sera fatal... "Je pense que c'est le seul point à retenir. On a eu des occasions en première mi-temps, en deuxième aussi."

Auteur d'une belle saison, Lazare ne sera peut-être plus à l'Union la saison prochaine. L'Ivoirien est cependant attaché au club et un départ est loin d'être une nécessite. "Je suis encore sous contrat avec l'Union. Je suis heureux ici. Mais on ne sait jamais. Je suppose qu'il y aura de l'intérêt cet été."