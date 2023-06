L'Union, si proche du but : "Le match a duré un peu trop longtemps..."

L'Union a joué avec son bonheur face au Club de Bruges, avant de voir le titre de champion lui échapper de manière incompréhensible.

"Cela me rend très triste", se confiant le coach de l'Union Karel Geraerts au micro de Sporza. "Nous avions le match en main, mais il a duré un peu trop longtemps. On sait qu'un but peut toujours tomber à ce moment-là et c'est ce qui s'est passé."

L'Union avait pourtant fait le match parfait. "Nous n'avons presque rien donné (à Bruges) et si nous pouvons nous reprocher quelque chose, c'est de ne pas avoir marqué ce deuxième but. Mais ce n'est pas le moment de faire des reproches", a déclaré Geraerts.

Cette déception-là risque de faire encore plus mal que celle essuyée l'année dernière. "Bien sûr. Je n'ai rien dit non plus à mes joueurs, chacun doit vivre ses émotions de son côté. Les prochains jours seront probablement calmes. Vais-je rester à l'Union ? Je ne vais pas répondre à cette question ce soir."