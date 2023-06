Le 11 de l'Union pour aller chercher le titre, avec deux retours confirmés

Bonne nouvelle pour l'Union :Teddy Teuma et Victor Boniface sont de retour dans le 11 de base pour ce match décisif.

Teuma s'était blessé lors de l'échauffement à Genk. Il n'avait pas non plus pris part à la rencontre du week-end dernier à l'Antwerp (1-1). Le capitaine sera vital dans l'entrejeu.

En outre, Victor Boniface est de retour. L'attaquant nigérian n'avait joué qu'une petite vingtaine de minutes à l'Antwerp. Est-il en pleine forme ? On le verra bien assez tôt.

Comme attendu, Senne Lynen - suspendu - est remplacé par El Azzouzi. Le Néerlandais sort de deux bonnes rencontres à Genk et à l'Antwerp. Van Der Heyden, blessé, est remplacé par Koki Machida.

Côté Bruges, Rik De Mil aligne une équipe expérimentée.

Nusa est titulaire. Sabbe est aligné pour la première fois avec les A.

