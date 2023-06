Les excuses du bourreau de l'Union : "Je suis désolé..."

L'Union Saint-Gilloise y aura cru jusqu'au bout. Mais à la 89e, un jeune joueur du nom de Shion Homma, qui venait de monter, est passé par là...

Concluant un ballon bien rabattu par Jack Hendry, Shion Homma (22 ans) a envoyé l'Union en enfer. En interview d'après-match, il était bien sûr satisfait de marquer son premier but professionnel, mais il avait également une pensée pour les Unionistes.

"Je ne pouvais que marquer. C'est un merveilleux couronnement de ma première saison en Belgique", a déclaré Homma au Nieuwsblad. "Mais bien sûr, c'est aussi un coup dur pour l'équipe locale. Désolé, l'Union."

Habitué à jouer avec le Club NXT, Shion avait bénéficié de quelques minutes de jeu face à Genk la semaine dernière. Rik De Mil, son entraîneur, voit en lui de grandes qualités.

"Il est évident qu'il a encore des progrès à faire sur le plan physique et défensif. Mais sur le plan humain, c'est un excellent garçon, très populaire auprès des joueurs du Club NXT et de l'équipe première. Sur le plan footballistique, c'est quelqu'un de rapide, très dangereux en un contre un. En tant qu'ailier, il a une bonne frappe de balle", a déclaré De Mil.

"Shion a vraiment du potentiel. Il ne faut pas oublier qu'il n'est en Belgique que pour sa première année et qu'il a eu des problèmes d'adaptation. Mais il s'est rapidement intégré dans le groupe. Cela se fera petit à petit : ces dernières semaines, il s'est entraîné avec la première équipe et on peut voir qu'il est en train d'améliorer son niveau.Ce sera à lui de confirmer la semaine prochaine."