La gigantesque déception des joueurs de l'Union : "Un sentiment inexplicable"

Senne Lynen, suspendu pour cette rencontre décisive, n'aura pas pu aider l'Union à ne pas sombrer en toute fin de match.

L'émotion était - logiquement - perceptible dans les propos de Senne Lynen après la terrible désillusion face à Bruges ce dimanche (1-3). Le milieu de terrain n'a même pas pu jouer ce match si important. "Je n'aime pas ne pas jouer. Parce que tu ne peux rien faire, et que tu n'as pas de valeur dans le match. Franchement, c'est horrible."

L'Union avait pourtant tout en main pour être champion, puisque Genk gagnait à l'Antwerp (score final : 2-2). Quand j'ai vu le résultat à Genk et le 1-0, je me suis dit : 'Ca va se faire'. Mais là, à deux-trois minutes de la fin du match, c'est horrible", a continué Lynen. "On devait juste marquer le 2-0. Quand tu ne mènes que d'un but, tu risques d'encaisser. Ca arrive vite. Ce but vient de nulle part. Même si on s'en prend deux en plus après, au final, t'as perdu le titre."

Les Unionistes vont mettre un certain temps pour se remettre de cet énorme coup de massue. "On va profiter de nos trois semaines de congé, parce qu'il fait vraiment récupérer de ça. Si ça me fait plus mal que l'année passée ? Oui. (La saison dernière), on avait perdu le titre trois matchs avant la fin. Et là, t'es à trois minutes...Je comprends que les supporters aiment voir cela (du spectacle), mais pour les joueurs de l'Union ou de Genk, c'est horrible. C'est un sentiment que je ne peux pas expliquer."