L'Union a fait l'erreur de trop : "On n'avait pas le droit de prendre ce but"

L'Union a pleuré ce dimanche. Les Saint-Gillois ont encaissé un but à la 89e contre le Club de Bruges. Sans ça, les coéquipiers d'Ismael Kandouss auraient été plus que probablement sacrés champions de Belgique.

"Quand on a encaissé ce (premier) but, j'étais vraiment énervé. A 5-10 minutes de la fin, on n'a pas le droit d'encaisser. On doit être comme des chiens. On doit tout faire : faire des fautes, gagner du temps...Tout faire, mais pas prendre de but. C'est impossible", a déclaré Ismael Kandouss au micro de la RTBF après la défaite 1-3 face au Club de Bruges ce dimanche.

L'Union a pourtant dominé, et peut regretter de ne pas avoir tué le match. "Bruges n'a pas eu beaucoup de situations. Sur une situation, on n'a pas été assez tueurs dans notre surface. Ce but nous fait très mal", s'est confié Kandouss.

Deuxième année de retour dans l'élite pour l'Union, deuxième titre manqué de très peu. "Si celle-ci fait plus mal que l'an passé ? Oui, clairement. Dans une carrière, c'est la plus dure. A 10 minutes d'un titre de champion... On est quand même l'Union Saint-Gilloise. On n'oublie pas d'où on vient. Mais être champion aurait été magnifique."

"Ce n'est pas demain qu'on aura oublié cette défaite", a poursuivi le défenseur de l'Union. "On va penser aux erreurs qu'on a fait cette saison, les points qu'on aurait pu prendre. Il y a beaucoup de déception, mais on ne peut plus le changer. Ca ne sert à rien de se crier dessus (entre joueurs), de se disputer ou d'accuser l'autre. Le résultat restera le même de toute manière : nous ne sommes pas champions."