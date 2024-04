"Une situation plutôt comique" : l'avis tranché de Frank De Bleeckere sur la phase polémique entre Owen Wijndal et Thorgan Hazard

Entre la carte rouge adressée à Owen Wijndal et celle brandie à Christian Burgess, nos arbitres ont une nouvelle fois été sous le feu des projecteurs ce weekend. Frank De Bleeckere s'est expliqué sur la phase polémique d'Anderlecht - Antwerp.

Certains ont regretté la théâtralité de Thorgan Hazard, d'autres la bêtise d'Owen Wijndal. Pour beaucoup, les deux. L'exclusion du Néerlandais a fait beaucoup parler ce weekend. La position officielle du département arbitral était ainsi attendue.

Elle est survenue en ce début de soirée via la voix de Frank De Bleeckere : "Il s'agit d'une situation où beaucoup de choses ont eu lieu. La faute, il se cherchent tête contre tête, puis un petit contact, donc difficile pour l'arbitre" récapitule-t-il premièrement dans Under Review.

Owen Wijndal aurait dû être "plus malin"

"La raison pour laquelle le VAR intervient et le fait que l'arbitre n'ait pas vu le petit coup de tête qui a été donné. Le VAR revoit les images et s'aperçoit qu'il y a une situation de possible carton rouge. Voilà pourquoi Jasper Vergoote est invité à venir voir les images".

Interrogé sur la chute de Thorgan Hazard à l'arrivée du quatrième arbitre, De Bleeckere explique : "C'est une situation plutôt comique, mais je comprends Wim, parce qu'il veut séparer les joueurs. On assiste parfois à ce genre de situations".

"C'est une situation d'action - réaction. Il y a une action, une faute d'Hazard, pour laquelle on aurait pu donner une carte jaune. Ensuite, il y a la confrontation, comme cela arrive souvent. Mais le joueur de l'Antwerp doit être plus malin" conclut-il. L'intervention hebdomadaire de Frank De Bleeckere risque bien d'être attendue de pied ferme chaque début de semaine dans ces Playoffs.