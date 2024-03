Anderlecht presque à hauteur de l'Union après avoir battu l'Antwerp : "Ils n'étaient pas dangereux", assure Brian Riemer

Brian Riemer ne regarde pas encore le classement, mais le Sporting d'Anderlecht presque revenu à hauteur de l'Union, qui compte le demi-point d'avance. Le T1 des Mauves s'est exprimé après le succès contre l'Antwerp, en conférence de presse.

Avec sa victoire acquise contre l'Antwerp lors de la première journée des Champions Play-Offs (lire le résumé), le Sporting d'Anderlecht est revenu à la hauteur de l'Union Saint-Gilloise, en tête du classement (les Unionistes comptent encore cependant un demi-point d'avance... et un match de moins, donc). Une situation que ne regarde pas encore Brian Riemer, selon ses dires en conférence de presse après la rencontre.

"Je ne suis pas encore préoccupé par le classement, il reste neuf matchs difficiles. Nous voulons maintenant profiter de cette victoire avant de nous concentrer sur le prochain match. Les six équipes sont très bonnes et tous les matchs vont se jouer sur des détails. Plus vous travaillez dur, plus vous avez votre chance. C'est notre mantra."

Anderlecht efficace... et provisoire leader du championnat

Pour la première fois depuis la saison 2016-2017, les Mauves ont donc entamé leurs Play-Offs par un succès. Une victoire qui n'a pas été acquise en proposant un football flamboyant, mais qui convient très bien à l'entraîneur danois.

"L'Antwerp avait plus de possession de balle en première période, mais n'était pas dangereux. Parfois, c'est comme ça que ça se passe, dans le football. Là-bas, nous avions très bien joué en première mi-temps et ils nous avaient surclassés en seconde. Dans ces matchs, il faut survivre aux moments forts de l'adversaire pour pouvoir profiter de ses opportunités. Le premier match après une trêve internationale n'est jamais facile, nous sommes heureux d'avoir pu prendre les trois points."

Bien sûr, le tournant de la rencontre a été ce carton rouge donné à Owen Wijndal en fin de première période. "Ce carton rouge ? C'est bien que le VAR soit là. Nous devons faire confiance à l'arbitre et au système, il y a quatre ou cinq experts qui analysent la phase et prennent la bonne décision" a conclu Brian Riemer.