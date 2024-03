Jan Vertonghen se souvient du départ de Felice Mazzu : "C'est une personne et un entraîneur formidable, mais..."

Le passage de Felice Mazzu à Anderlecht n'avait pas été une réussite. Jan Vertonghen est revenu sur ces moments compliqués.

Malgré une deux tours de qualification passés pour accéder aux phases de groupe de la Conférence League, Felice Mazzu n'aura tenu que 22 matchs sur le banc d'Anderlecht. Dès la fin du mois d'octobre, il cédait sa place à Robin Veldman en attendant l'arrivée de Brian Riemer.

Débarqué dans les dernières heures du mercato estival, Jan Vertonghen n'aura donc pas connu Mazzu bien longtemps. Il est tout de même revenu sur la brève collaboration dans une interview accordée au Laatse Nieuws.

"Je ne veux pas dénigrer Felice Mazzu. C'est une personne et un entraîneur formidable, mais pas pour le groupe de joueurs qui étaient présents à ce moment-là. Jesper Fredberg et Brian Riemer s’en sont vite rendu compte. Le passage d’un système à cinq à un système en 4-3-3 a été crucial" explique-t-il.

L'ajustement de Brian Riemer

Vertonghen ne se sentait pas à l'aise avec le système mis en place : "On peut penser que l'on est mieux protégé dans une défense à cinq, mais en fait, nous avons presque joué avec trois défenseurs. Et j'étais à gauche contre le joueur de flanc. Ce n'est plus mon point fort. Ce changement explique aussi pourquoi j'ai commencé à être plus performant".

Dans une défense à quatre, le Diable Rouge fait les beaux jours du Sporting en compagnie de Zeno Debast. Au point que prolonger son contrat est la priorité de la direction mauve pour cet été.