Jesper Fredberg a un message clair pour la concurrence en vue de la saison prochaine : Anderlecht verra grand !

Le RSC Anderlecht n'a pas réussi à se mettre dans une position qui lui permette d'espérer ce dimanche. Jesper Fredberg, cependant, voulait prendre un peu de recul.

Jesper Fredberg, dernier match de la saison (et absence de Brian Riemer) oblige, s'est présenté devant la presse dans la zone mixte du Bosuil, ce dimanche. Et le directeur sportif du RSCA n'était pas content du résultat (3-1), bien sûr. "Nous avions un objectif en venant ici et c'était de gagner, puis de voir ce que ça donnait ailleurs pour savoir si nous avions sorti quelque chose de notre chapeau", déclare le Danois.

"Peu importe les résultats ailleurs, je suis donc déçu. Nous avons mené, nous avons même eu les occasions pour faire le break, mais à un moment, il a manqué de la qualité", regrette ensuite Fredberg. "C'est l'un de nos axes d'amélioration clairs : être plus tueurs, terminer ce genre de matchs".

Une bonne saison d'Anderlecht

Mais ce mauvais résultat, et même ces deux derniers mauvais résultats, ne changeront pas l'analyse globale de la saison. "Ce serait manquer de recul", sourit Jesper Fredberg. "Je dois dormir dessus et demain matin, je serai en paix, car je crois que nous avons fait une bonne saison. Puis, bien sûr, quand tu te retrouves en position d'en avoir encore plus à deux journées de la fin, tu veux aller le chercher, et nous n'y sommes pas parvenus".

Les autres clubs doivent regarder par-dessus leur épaule...

Anderlecht aurait en effet pu aller chercher un titre inattendu, mais a glissé dans le dernière ligne droite. "Nous avions sécurisé le top 3, nous n'avions plus rien à perdre, c'est ça qui m'ennuie. Mais voilà, nous avons perdu le "momentum". Il a manqué un peu de qualité. Maintenant, il faut prendre du recul car ces deux derniers matchs sont flous dans nos têtes", concède le directeur sportif du RSCA.

Mais Jesper Fredberg conclut sur une promesse en forme de menace à tous les clubs du top belge : "L'évaluation commence demain, mais nous allons garder cette faim. Le message aux autres équipes est clair : regardez derrière votre épaule, car la chasse est ouverte".