Le message de Jan Vertonghen qui ressemble fort... à des adieux ?

On ignore encore ce que fera Jan Vertonghen la saison prochaine, mais tout semble indiquer une retraite après l'Euro 2024. Le message du capitaine anderlechtois à ses supporters a une odeur d'adieu.

Jan Vertonghen a disputé une saison de patron avec le RSC Anderlecht et même s'il est difficile de jouer au jeu des hypothèses, le Sporting aurait peut-être été encore plus proche d'un titre si son capitaine ne s'était pas blessé dans la dernièr ligne droite.

Autant dire que tout le monde, au RSCA, aimerait voir Vertonghen prolonger le plaisir, lui qui arrive en fin de contrat à 37 ans. Mais le physique ne suit plus forcément, et même l'Euro 2024 semble en suspens. Alors que la saison est finie, les négociations entre Vertonghen et la direction du Sporting pourraient encore se poursuivre, mais le dernier message du joueur a une odeur d'adieux.

Les adieux de Vertonghen ?

"Je suis submergé de gratitude pour le soutien inconditionnel montré cette année par nos incroyables supporters. Votre passion, dévouement et infinie dévotion envers le club nous ont poussé là où le RSC Anderlecht est désormais, de retour en Europe", entame Jan Vertonghen.

"Je veux aussi étendre ma reconnaissance à tous les individus impliqués dans le club, du staff à l'équipe médicale en passant par le personnel administratif et les bénévoles", continue-t-il. "Chacun d'entre vous joue un rôle vital pour faire d'Anderlecht le club qu'il est aujourd'hui, et votre travail acharné en coulisses ne passe pas inaperçu".

Enfin, Vertonghen adresse un message à ses coéquipiers : "Last but not least, merci à mes coéquipiers. Je vous aime, les gars", conclut le capitaine du RSCA. On saura d'ici quelques jours ou semaines si ces mots auront été ceux d'un adieu...