Le paradoxe de Jesper Fredberg : faire le bilan en prenant du recul... mais déjà confirmer Brian Riemer

Jesper Fredberg est venu faire le bilan de la saison d'Anderlecht, et en a profité pour confirmer que Brian Riemer resterait en poste. Bonne ou mauvaise, la décision n'en a en tout cas pas moins été prise très rapidement.

Jesper Fredberg ne voulait pas être pris dans l'émotion du moment au Bosuil, et il avait bien raison : cet ultime match, décousu, naïf, n'aura pas vraiment d'importance dans le bilan global de la saison du RSC Anderlecht. "Quand on voit d'où nous venons, cette 3e place est une réussite, et il faut être capable de prendre du recul par rapport à nos deux derniers matchs", expliquait le directeur sportif.

Bien sûr, si Fredberg se réjouissait du positif, à savoir un esprit d'équipe, une troisième place et une union sacrée retrouvée avec le public, il savait aussi qu'il y avait beaucoup à redire. "Nous n'aurons pas assez de deux minutes", plaisantait-il.

Riemer pouvait-il mieux faire ?

"Nous avons eu des hauts et des bas mais nous voulons devenir plus forts. Il n'y a aucun doute quant au fait qu'il faut renforcer l'équipe, et ce n'est pas ce dernier match qui me fait me le dire", concède Fredberg. "Je vais sauter sur le ventre de mes dirigeants pour qu'ils me donnent les moyens de faire ça".

© photonews

Nous l'écrivions : si réussi qu'ait été le mercato du Sporting d'Anderlecht, il manquait un ou deux profils pour être dominants cette saison dans le jeu (lire ici). Des profils dont l'absence a coûté cher, et que le mercato hivernal n'a pas pu amener.

"Nous voulons être agressifs sur le marché estival. L'évaluation va commencer désormais pour savoir quels joueurs nous aimerions conserver, lesquels nous devrons laisser partir", continue le CEO Sports du RSCA. Mais concernant Brian Riemer, c'est le grand paradoxe : alors que Fredberg assure qu'il va entamer l'évaluation de la saison, il a déjà décidé que le coach resterait en place.

"Brian Riemer sera l'entraîneur d'Anderlecht la saison prochaine, il fait partie du projet et nous voulons continuer à construire. Sauf si quelqu'un met beaucoup d'argent pour lui, je ne vois pas pourquoi il ne serait plus là", souriait Jesper Fredberg. Une façon aussi de se protéger, car Brian Riemer est évidemment son choix, depuis le premier jour.

Mais en 2024-2025, il faudra répondre aux interrogations concernant le style de jeu et le duo le sait. "C'est un peu dur car nous venons de la 11e place, avons joué quelques bons matchs. Mais je comprends. On en veut plus, et c'est aussi sur ce plan", reconnaît Fredberg. "On construit du bas vers le haut. Nous voulons être plus ambitieux et compétitifs".