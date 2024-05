Les passe-droits de Riemer ont encore frappé : Verschaeren, le mauvais choix

Brian Riemer n'était pas sur le banc pour diriger cet Antwerp-Anderlecht, mais si un choix portait bien sa patte, c'est celui de titulariser Yari Verschaeren. Et c'était le dernier mauvais choix de cette saison pour le coach danois.

Demi-surprise au moment de découvrir le onze de base du Sporting d'Anderlecht dimanche soir : Yari Verschaeren est titulaire sur l'aile gauche. Surprise, car le n°10 du RSCA aura été catastrophique dans ces Playoffs, à l'exception de ce but en forme de miroir aux alouettes qu'il a sorti de son chapeau contre Genk.

Demi, car Brian Riemer a clairement un faible pour "The Kid" et ne l'a jamais caché. La saison passée, la blessure d'un Verschaeren alors de retour à son meilleur niveau depuis longtemps avait été un coup dur pour le coach danois, qui n'a jamais trouvé la solution pour le remplacer.

Mais cette saison, dès que Verschaeren a été disponible, il s'est hâté de le remettre dans le onze. Avec réussite parfois, comme durant ce mois de décembre brillant lors duquel il a dynamisé le jeu anderlechtois avec 3 assists en 4 matchs.

© photonews

Dans cette fin de saison, toutefois, c'était plus discutable. La rechute de Verschaeren avant les Playoffs lui a clairement coûté en termes d'explosivité et de fraîcheur : aucun joueur, même le plus solide, ne peut revenir de deux lourdes blessures aux ligaments en une saison et avoir le même apport. Et Yari n'est pas le plus solide.

La "pire" chose qui pouvait arriver à Yari Verschaeren (et par extension à Brian Riemer) aura peut-être été, finalement, ce splendide but contre Genk. Alors qu'il avait à peine les jambes pour jouer 45 minutes, le "chouchou" de Riemer s'est rendu indispensable aux yeux de son coach.

Résultat : une titularisation très difficile contre le Club de Bruges, dans un match qu'il n'a certes pas été le seul à louper de A à Z. Et donc, cette ultime place dans le onze de base au Bosuil. Pour un bilan plus que négatif. Brian Riemer n'avait pas énormément d'autres options que Verschaeren, mais elles existaient, et auraient difficilement pu faire pire.