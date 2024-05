Le père d'un joueur d'Anderlecht dégoupille complètement : "Luis Vazquez n'est pas un joueur de football"

La frustration domine dans le vestiaire d'Anderlecht. Le père de Kristian Arnstad n'a pas tardé à réagir.

En anglais, to roar signifie rugir. Roar Arnstad porte bien son prénom. Quelques instants après la défaite d'Anderlecht à l'Antwerp, confirmant la troisième place du Sporting derrière l'Union et le Club de Bruges, le père de Kristian Arnstad n'y est pas allé de main morte sur X.

"Il y a deux ans, Anderlecht dominait l'Antwerp avec Vincent Kompany et terminait troisième des Playoffs. Ce n'était pas suffisant pour certains egos. Aujourd'hui, ils ont été battus avec leur kick and rush. Encore. Belle progression et excellent choix. Le kick and rush semble être le nouvel ADN. Bonne chance" écrit-il.

Tout le monde en prend pour son grade

Il semble particulièrement amer quant au temps de jeu de son fils, souvent utilisé par Kompany, délaissé par Brian Riemer.

Roar Arnstad en rajoute même une couche : "Cette saison, Anderlecht n'a eu que de la chance car Anders Dreyer a été extrêmement clinique : une occasion, un but. Sans cela, cette équipe se retrouverait dans le milieu de tableau après avoir dépensé 20 millions d'euros pour des joueurs de haut niveau, à l'exception de Kasper Dolberg. Luis Vazquez est un sprinteur et non un joueur de football. 5 millions d'euros..." faisant référence à son prix d'achat.

Pour ceux qui en doutaient, Kristian Arnstad devrait bien quitter le Sporting cet été.