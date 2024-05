Le derby bruxellois a laissé des traces : la situation se complique pour Brian Riemer et Alexander Blessin

Tous deux avertis lors du derby Bruxellois, Killian Sardella et Kevin Mac Allister sont désormais sous la menace d'une suspension.

Le derby bruxellois entre l'Union et Anderlecht a laissé des traces, ce dimanche. Premièrement parce que le grand gagnant, sur le plan comptable, est le Club de Bruges, qui compte désormais deux points d'avance à trois journées de la fin.

Mais aussi des traces sur le plan physique. Malgré le résultat nul et vierge, la rencontre a été disputée, intense et aura certainement un impact dans le décompte final.

Une rencontre bien tenue par Bram Van Driessche. S'il est critiquable sur certaines de ses décisions, l'arbitre de la rencontre a fait en sorte que celle-ci ne s'envenime pas. Il a donné six cartes jaunes : quatre à l'Union (dont une pour Blessin), deux à Anderlecht (dont une pour Riemer).

Sardella et Mac Allister sous la menace d'une suspension

Parmi les joueurs avertis, deux d'entre eux sont à présent sous la menace d'une suspension : Killian Sardella et Kevin Mac Allister, qui ont donc reçu leur deuxième avertissement de ces Champions Play-Offs.

Une situation à prendre en compte pour Alexander Blessin et Brian Riemer, qui vont devoir gérer, au mieux, leurs deux défenseurs. De nombreux autres joueurs sont concernés, comme Amoura, Alderweireld, Kevin Denkey, Bilal El Khannouss, Thomas Delaney, Henok Teklab et Francis Amuzu. Trois Unionistes et trois Mauves, donc, sans compter Thorgan Hazard, qui ne reviendra plus de la saison.