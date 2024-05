Ils ne se quittent plus : l'Union Saint-Gilloise passe devant Anderlecht pour une cible mauve en attaque

Himad Abdelli marque les esprits avec Angers en Ligue 2. Si bien qu'Anderlecht est loin d'être seul sur le balle.

Il y a un peu moins d'une semaine, nous vous parlions de l'intérêt d'Anderlecht pour Himad Abdelli, un milieu offensif auteur de 9 buts avec Angers en Ligue 2.

Deux autres équipes belges étaient également citées comme candidats pour l'accueillir. Selon Sacha Tavolieri, ces deux autres prétendants ne seraient autres que l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges.

Il va même plus loin, affirmant que l'Union est désormais l'option la plus probable pour l'international algérien (trois apparitions avec les Fennecs en 2023). Et ce même si l'intérêt anderlechtois est lui aussi concret, le Sporting ayant déjà pris ses renseignements.

L'Union progresse pour Abdelli

Toujours selon la même source, l'Union aurait déjà entamé les discussions avec l'entourage du joueur, encore sous contrat jusqu'en 2026 à Angers.

Les Unionistes feront-ils le même coup qu'avec Mohamed Amoura ? Le compatriote d'Himad Abdelli avait directement crevé l'écran au Parc Duden...après avoir été dragué par Anderlecht.