Le chaînon manquant à Anderlecht...sur le départ ? "Il y avait déjà des pistes cet hiver"

Majeed Ashimeru a surpris presque tout le monde dimanche lors d'Union-Anderlecht en se couronnant - avant sa blessure - meilleur joueur sur le terrain. Le Ghanéen semble être le maillon manquant dont Anderlecht a besoin pour la course au titre.

Majeed Ashimeru n'a joué que 400 minutes cette saison. C'était seulement sa deuxième titularisation, mais il est déjà entré en jeu lors de six rencontres de ces play-offs. C'est autant...que pendant la phase classique. Le fait qu'il ait dû sortir après un peu plus d'une heure en raison d'une nouvelle blessure a été un coup dur.

Jamais complètement en forme

Son agent, Zouhair Essikal, nous a donné plus d'explications. "Il avait des crampes déjà à la mi-temps, mais comme il performait bien, ils ont voulu le laisser sur le terrain. C'est un peu l'histoire de sa saison. Tout le monde veut toujours le voir sur le terrain", a déclaré Essikal.

C'était aussi le cas lors de la CAN cet hiver. Le milieu de terrain avait débuté les trois matchs du Ghana, mais avait dû sortir blessé lors du dernier match. "Il n'a jamais le temps de bien préparer sa condition physique. Avant d'aller à la Coupe d'Afrique, il ne jouait pas beaucoup à Anderlecht, puis tout à coup il a dû tout enchaîner. Un match tous les trois ou quatre jours, c'était trop pour lui."

Bientôt en fin de contrat à Anderlecht

Mais un Ashimeru entièrement en forme est indéniablement un atout pour n'importe quelle équipe. "Hier, j'ai vu le Ashimeru à la hauteur de Vincent Kompany", a souligné Essikal. "Lors de la Coupe d'Afrique, il était également le meilleur joueur de l'équipe du Ghana. Quand il est en pleine forme, je ne vois pas beaucoup de milieux de terrain meilleurs que lui à Anderlecht."

Sa performance fait que Brian Riemer prie pour les résultats de l'IRM qui aura lieu plus tard dans la journée. "Je pense que c'est une légère blessure. Mais il veut absolument jouer. Il est possible qu'il soit apte pour le match contre Genk", estime Essikal. "Il fera tout ce qu'il peut."

Étant donné qu'il n'a plus qu'un an de contrat, il joue également...pour son avenir. "Il y avait déjà des pistes concrètes en hiver, mais après ses performances à la Coupe d'Afrique, Anderlecht ne voulait plus le laisser partir. Il est content et heureux à Anderlecht, mais nous examinerons toutes les options plus tard."

Une prolongation chez les Mauves ?

"S'il reste, il faudra signer un nouveau contrat. Nous attendons ces trois derniers matchs pour entamer les négociations avec le club. J'espère qu'il pourra encore se montrer", a conclu Essikal.