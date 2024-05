Un point suffisant pour Anderlecht ? "Je suis content avec ce partage, personnellement..."

Anderlecht peut-il se contenter de ce point pris à l'Union ? Vu les performances du RSCA en Playoffs à l'extérieur, peut-être bien.

Décidément, le RSC Anderlecht ne brille pas à l'extérieur dans ces Playoffs. Les Mauve & Blanc n'ont pris que 2 points hors de leurs bases, après deux matchs nuls au Cercle et à l'USG. Mais ces points pourraient bien suffire.

En effet, si le RSCA bat Bruges au Lotto Park, il passera à nouveau devant, et cela rend ce point précieux. "On veut tout le temps gagner, bien sûr, mais on savait que ce serait dur. Personnellement, je suis donc content avec un point ici", concède Zeno Debast après le partage au Parc Duden, au micro d'Eleven DAZN.

Le défenseur central le sait : c'est à la maison qu'Anderlecht devra faire la différence. "On va devoir gagner les prochains matchs, maintenant. À domicile, avec nos supporters, on peut aller chercher un peu plus", assure Debast.

Ca tombe bien : le prochain match du RSCA est à domicile, contre un Racing Genk en totale roue libre depuis trois rencontres. Pendant ce temps, Bruges recevra l'USG, et les Mauve & Blanc peuvent donc espérer un scénario comparable à celui de ce dimanche, avec deux concurrents qui se neutralisent.

Ensuite, ce sera un match crucial : Anderlecht recevra le Club de Bruges le 19 mai, à 18h30. La balle est dans le camp du Sporting : deux victoires à domicile, et le plus dur sera peut-être fait... voire même le titre à portée de main.