Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

Alors que l'on pensait se diriger vers un score de parité, Timothé Nkada et Tobias Mohr ont offert la victoire au Standard dans le temps additionnel sur le terrain de Charleroi. Un terrible coup de massue pour les Zèbres, tandis que les Rouches restent au contact de Genk.

Le choc wallon entre le Sporting Charleroi et le Standard est au programme de la troisième journée des Europe Play-Offs, ce samedi. Les Zèbres sont privés de Yacine Titraoui et de Parfait Guiagon, légèrement blessés, tandis que les Rouches récupèrent Matthieu Epolo dans les cages et Steeven Assengue sur le banc. Le capitaine Marlon Fossey n'est, par contre, pas encore sur la feuille de match, mais est présent dans les tribunes.

Ilaimaharitra sort sur blessure, rien à signaler en termes d'occasions

Après sa prestation ratée lors du match aller, Marco Ilaimaharitra était l'un de ceux qui attendaient le plus ce deuxième déplacement au Mambourg. Un réel désir de faire beaucoup mieux animait l'ancien Zèbre, qui n'a cependant pas pu le démontrer. Touché à l'arrière de la cuisse droite, le Malgache s'est assis et a demandé son changement dès la 17e minute. Ibrahim Karamoko l'a remplacé après un premier quart d'heure marqué par des phases de possession de part et d'autre, mais aucune occasion franche.

Quelques secondes auparavant, c'est Étienne Camara qui s'était montré dangereux le premier. Une frappe de l'extérieur de la surface, qui a manqué le cadre de peu, mais qui a provoqué un premier souffle dans le stade alors que la vitesse d'exécution et les changements de rythme manquaient cruellement, dans les deux camps.

C'était d'ailleurs le résumé global que l'on pouvait tirer après les 45 premières minutes. Les deux équipes faisaient tourner le ballon et défendaient en bloc, chacune à leur tour, et aucune ne parvenait à créer le danger. Le score était de 0-0 à la pause, sans même une petite occasion franche à se mettre sous la dent.





L'ouverture du score de Bernier, le cadeau de Scheidler

À la reprise, ce sont les Zèbres qui se sont montrés dangereux les premiers via Antoine Bernier, le mieux placé pour reprendre un coup franc mal dégagé par la défense du Standard. L'ancien Métallo a toutefois allumé la tribune remplie par les Storm Ultras, plutôt que la cage de Matthieu Epolo (47e). Dans la foulée, les Rouches ont mis le nez à la fenêtre via Adnane Abid, Henry Lawrence et Casper Nielsen, en vain.

Alors que l'on se demandait déjà si cette partie allait accoucher d'au moins un but, le Sporting Charleroi a su convertir sa meilleure entame de seconde période pour prendre les commandes. Une contre-attaque initiée par Kevin Van Den Kerkhof, qui a remonté bien trop tranquillement le ballon avant de glisser à Pflücke sur la droite. Centre de l'ancien Malinois, Bernier tout seul pour le reprendre. Epolo battu (1-0, 62e).

Epolo battu, mais le Standard n'était pas encore vaincu pour autant. Et une nouvelle fois, ce sont les changements de Vincent Euvrard qui ont fait la différence pour les Rouches. Tout juste monté au jeu à la place d'un Rafiki Saïd encore transparent, Bernard Nguene a pu profiter de la terrible perte de balle de Scheidler et de la remontée de terrain d'Abid pour fixer Keita et envoyer une frappe à ras de sol dans le but de Koné (1-1, 68e).

Tobias Mohr sur le gong, le Standard s'impose à Charleroi !

Deux buts en six minutes, et puis plus rien. Quelques dernières situations intéressantes dans les vingt dernières minutes, notamment à l'avantage de Charleroi, mais pas de véritable danger devant la cage de Matthieu Epolo, et encore moins de but.

On pensait donc se diriger vers un score de parité... jusqu'aux derniers instants de cette partie. Gros travail d'un autre joueur monté au jeu, Nkada, sur le côté droit, et reprise de Mohr depuis le rectangle (1-2, 90+4e). Sur le gong, le Standard glace le Mambourg et s'offre trois points qui lui permettent de coller le Racing Genk dans la course à la septième place.