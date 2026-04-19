Charleroi n'a pas apprécié les célébrations du Standard : "Il y a eu des insultes"

Charleroi fait grise mine après la défaite dans le choc wallon. Kévin Van den Kerkhof regrette la physionomie de la rencontre.

Charleroi avait retrouvé le sourire avec la victoire d'il y a une semaine contre l'Antwerp, les Zèbres étaient bien partis pour le conserver, mais le Standard s'est montré plus réaliste et a pu repartir en bords de Meuse en vainqueur de ce choc wallon.

Kévin Van den Kerkhof ne cachait pas sa déception : "On ne mérite pas cette défaite, ça n’a pas tourné en notre faveur, comme ces derniers temps. C’est frustrant parce qu’on fait le match qu’il faut et surtout une bonne 2e mi-temps. On a manqué de réalisme, eux l’ont été à chaque fois qu’ils ont pu l’être. Ce n’est pas mérité".

Van den Kerkhof amer

"Ils sont venus deux fois, ils n’ont pas été dangereux du match. Sur le 2e but, il y a un contre, ça rebondit, ça rentre dans le but. C’est à l’image de la saison, on est bien mais ça ne suffit pas. C’est qu’il manque un petit quelque chose. C’est une saison très frustrante pour nous", poursuit-il.

La fin de match a été agitée. Les Liégeois n'ont pas manqué de rappeler les provocations carolos, Van den Kerkhof répond : "C'est un choc wallon, ils nous ont nargués, c'est le football. On aurait fait pareil. Maintenant, on a une revanche à prendre. Si c'est un peu parti en sucette, c'est aussi parce qu'il y a eu des insultes de leur part. Mais des tensions dans un match comme ça, ça reste normal".

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La saison de Charleroi est-elle terminée ? La première place de ces Europe Playoffs est déjà à huit points : "Je ne vais pas être langue de bois et dire qu’on y croit encore à 100%. Mais on est pros, il faut respecter le club et les supporters qui sont toujours derrière nous en jouant le coup à fond jusqu'au bout".