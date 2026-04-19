🎥 Peluche zébrée écrasée, réponse à Guiagon : quand Marco Ilaimaharitra nargue encore un peu plus Charleroi

Le Standard a retrouvé le sourire avec cette victoire à Charleroi dans le choc wallon. Malgré sa sortie sur blessure, Marco Ilaimaharitra a également symboliquement marqué son territoire.

Le choc wallon sera toujours une question de symboles. Un drapeau qui met le feu aux poudres, un ancien capitaine qui revient sous les couleurs de l'ennemi : les ingrédients pour faire encore un peu plus monter la température ne manquent pas cette saison.

Lors du premier match de la saison, Marco Ilaimaharitra s'était moqué des supporters carolos en les narguant après la victoire rouche à Sclessin. Les Zèbres lui avaient rendu la monnaie de sa pièce en prenant un malin plaisir à le voir dominé par Yassine Khalifi et Amine Boukamir lors de la victoire au Mambourg au retour.

Une peluche écrasée partout

A cette occasion, Parfait Guiagon avait profité de la victoire pour piétiner une peluche de rat, censée symboliser les supporters liégeois aux yeux de leurs homologues carolos. Un chambrage auquel Ilaimaharitra a tenu à répondre hier soir.

Le Malgache a profité du chaos des célébrations pour écraser une peluche zébrée lancée depuis les tribunes. Des images qui ne sont pas passées en direct à la télévision mais qui étaient clairement perceptibles depuis les tribunes du Mambourg et qui agitent les deux camps.

Ilaimaharitra, comme Guiagon, ne sera aucunement sanctionné pour son geste. Espérons tout de même qu'après avoir chacune exprimé leur manière de penser sur des peluches, les deux équipes penseront un peu plus au jeu pour le dernier choc wallon de la saison lors de la dernière journée des Playoffs.