Charleroi abattu après le choc wallon : "Quand on voit qu'on a 1,7 but attendu contre 0,5 pour le Standard..."

Mario Kohnen a bien cru remporter son premier choc wallon en tant qu'entraîneur principal. L'Eupenois était donc déçu du résultat, mais plutôt satisfait de la prestation de ses joueurs, qui ont pris le match en main après 50 minutes et qui n'ont manqué que le but du break.

En ouvrant le score via Antoine Bernier juste après l'heure de jeu, le Sporting Charleroi pensait avoir fait le plus dur ce samedi soir, face au Standard. Les Rouches ont cependant renversé la vapeur dans les 25 dernières minutes, et c'est donc un Mario Kohnen logiquement déçu qui s'est présenté dans la salle de presse du Mambourg pour y livrer son analyse de la partie.

"Premièrement, félicitations au Standard et à Vincent Euvrard. De mon côté, je suis très déçu. Comme Vincent l'a justement dit, la première période était du 50-50, avec des moments forts pour les deux équipes. J'ai cependant trouvé que l'on avait des échecs en possession de balle, et je n'étais pas content parce qu'on a perdu trop de ballons."

"On a concédé quelques occasions en début de rencontre, mais au fur et à mesure, on a pris le match en main sans pour autant se créer de grandes opportunités. Je ne suis, par contre, pas du tout satisfait du début de la seconde période, où on n'était pas du tout dedans et où le Standard a pu créer du danger."

Charleroi a oublié de tuer le match, et peut s'en vouloir

L'ancien entraîneur adjoint d'Euvrard à Dender retiendra cependant la suite, à savoir la capacité qu'a eu son équipe à prendre les commandes et à continuer à apporter du danger. Pour Mario Kohnen et les Zèbres, il n'aura manqué que le deuxième but pour tuer tout suspense.

"Par contre, après 52 ou 55 minutes, on a complètement pris le match en main. On était bien dans le positionnement et on a trouvé beaucoup d'espaces. Quand on voit que l'on termine le match avec 1.7 but attendu, contre 0.5 pour le Standard, on se dit que l'on doit mieux faire dans le dernier tiers et qu'à 1-0, on devait tuer ce match."



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"En fin de partie, on concède deux buts en transition, où l'on ne fait pas assez attention alors qu'on en avait parlé et qu'on avait dit qu'il s'agissait de l'une des grandes forces du Standard. C'est super dommage, car on mérite absoluement autre chose que de perdre ce match", a conclu le T1 carolo.