Le Standard savoure : "Charleroi a eu des temps forts, mais sans être vraiment dangereux"

Ibrahim Karamoko est entré en action plus rapidement que prévu contre Charleroi. Le remplaçant de Marco Ilaimaharitra a donné de sa personne pour aider le Standard à l'emporter.

Appelé à suppléer Marco Ilaimharitra après un quart d'heure, Ibrahim Karamoko a lui aussi apporté beaucoup d'impact physique, sans prendre de carte (ce qui le pénalisait en début de saison). Il s'est logiquement présenté avec le sourire en interview.

"Je trouve que le match a été équilibré. Charleroi a eu des temps forts, mais sans être vraiment dangereux. Donc, la victoire est méritée. On travaille beaucoup à l'entraînement pour rester en bloc et repartir en transition, ça a fonctionné", explique-t-il à notre micro.

Le but de Mohr fait un bien fou au moral

Le Français était bien placé pour assister au but de la délivrance de Tobias Mohr : "C'est l'euphorie parce qu'il reste peu de temps. Mais il fallait rester concentrés. Le trou avec Genk aurait été trop grand, la victoire nous donne de la force".

Karamoko était lui-même sur le retour après une pubalgie qui l'a embêté ces dernières semaines, il avait d'ailleurs dû déclarer forfait contre Westerlo : "Ma pubalgie va de mieux en mieux, on travaille beaucoup en ce sens".

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L'ancien milieu de terrain de Versailles s'est également exprimé sur la situation de Rafiki Saïd, toujours loin de son niveau : "On connaît tous les qualités de Raf'. Ca se voit tout de suite quand il est moins bien parce que c'est un très bon joueur, il continue à bosser, on est tous avec lui, on sait qu'il va remonter la pente".