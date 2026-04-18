17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Mambourg
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17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco
Photo: © photonews

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Deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg, et deuxième échec pour le milieu de terrain malgache, sorti sur blessure après seulement 17 minutes de jeu et remplacé par Ibrahim Karamoko.

Vincent Euvrard et Adnane Abid ne l'ont pas caché en conférence de presse. C'est revanchard que le Standard se déplace à Charleroi, ce samedi soir, dans le cadre de la troisième journée des Europe Play-Offs.

Revanchard par rapport à la défaite du week-end dernier contre Westerlo, mais aussi par rapport au déplacement de la phase classique, où les Rouches avaient été battus 2-0 au terme d'une prestation catastrophique.

Ancien capitaine des Zèbres et particulièrement chambré, Marco Ilaimaharitra avait vécu une soirée de janvier terriblement difficile, lors de laquelle il avait été complètement dépassé par ses homologues carolos.

Marco Ilaimaharitra manque aussi son deuxième retour au Mambourg

Le joueur de 30 ans attendait donc ce deuxième retour au Mambourg avec impatience, et avec l'envie de répondre sur le terrain aux "Merci, Marco" et aux autres chambrages du match aller.


Titulaire, le Malgache a cependant vécu une soirée tout aussi pourrie, ce samedi. Après 17 minutes, Ilaimaharitra s'est assis sur la pelouse du Mambourg et a directement demandé son changement après s'être tenu l'arrière de la cuisse droite. Remplacé par Ibrahim Karamoko, il a été une dernière fois moqué par son ancien public, qui a exulté au moment de sa sortie. Pas encore de retour réussi pour l'ancien capitaine.

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