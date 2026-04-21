Le drapeau de Matthieu Epolo critiqué : "Si tous les joueurs insultés réagissent de la sorte..."

Matthieu Epolo a marqué les esprits en voulant planter un drapeau rouche sur la pelouse du Mambourg à l'issue de la victoire du Standard dans le choc wallon. Philippe Albert n'est pas fan de la démarche.

Sébastien Pocognoli peut en témoigner : planter un drapeau du Standard au milieu du Mambourg ne laisse pas indifférent. 14 ans après l'épisode, Matthieu Epolo a voulu récidiver, ce qui a eu pour effet un début de bagarre générale.

Des chocs wallons et des ambiances hostiles, Philippe Albert en a connus. Être pris pour cible par les supporters adverses ne le dérangeait d'ailleurs pas le moins du monde. Mais sur le plateau de La Tribune, il estime que le jeune gardien a été trop loin.

Une question de fierté

L'ancien Diable Rouge entend bien qu'Epolo a été insulté pendant tout le match et n'a fait que répondre, mais il estime que vouloir ainsi planter un drapeau chez l'ennemi régional n'était pas malin.

"Si tous les joueurs insultés doivent agir de la sorte, on ne va pas s'en sortir. Qu’il fasse la fête avec ses supporters, je comprends et je n’ai rien contre ça. Mais il n’y avait aucune raison de tenter d’aller planter le drapeau", estime-il.



"Faire ça, c'est chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Quel était son but, si ce n'est jeter de l'huile sur le feu ?", s'interroge Albert. Si le Standard s'impose lors du choc wallon lors de la dernière journée, Matthieu Epolo aura sans doute plus facile à répéter le planté de drapeau à domicile. Même si Charleroi ne serait sans doute pas contre pouvoir sortir le sien en cas de victoire à Sclessin.