Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Mambourg
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Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"
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Vincent Euvrard était satisfait du résultat, mais moins du niveau de jeu affiché par son équipe du Standard en déplacement au Sporting Charleroi. Le T1 des Rouches se réjouit toutefois de la victoire arrachée par Tobias Mohr dans les derniers instants.

Le Standard a arraché la victoire dans les derniers instants sur la pelouse de Charleroi, grâce au but de Tobias Mohr dans le temps additionnel. Un succès après lequel Vincent Euvrard a livré son analyse de la rencontre en conférence de presse.

"Je vais commencer par le plus satisfaisant : la victoire. Venir gagner à Charleroi est toujours bien pour le club et les supporters, surtout en revenant au score et avec des joueurs qui sortent du banc et qui font la différence. Le niveau de jeu n'était pas aussi satisfaisant. On est bien entrés dans le match, avec quelques bonnes actions dans le dernier tiers du terrain."

"On a eu quelques moments dans le camp adverse, mais globalement, c'était beaucoup du 50-50. Ensuite, Charleroi a pris le jeu à son compte à partir de la 25e minute. Jusqu'à la pause, on perdait trop vite le ballon, même si on ne donnait pas énormément d'occasions. On a bien repris après la mi-temps, avec une pression plus haute, la frappe de Casper (Nielsen) et la barre de Josué (Homawoo) sur coup de pied arrêté."

Il ne faudra retenir que les trois points, au Standard

Malgré cela, c'est bien le Standard qui a encaissé le premier, des pieds d'Antoine Bernier, qui a conclu une contre-attaque bien initiée par Van Den Kerkhof et Pflücke, après la perte de balle de Rafiki Saïd.

"Charleroi a ensuite marqué en transition, là où il était le plus dangereux. On a donné peu d'occasions en étant en bloc, mais quand ils ont accéléré dans les grands espaces, ils ont pu nous faire mal, et leur but vient d'ailleurs de là. On est bien revenus, mais je ne suis pas satisfait de notre jeu entre notre premier et notre deuxième but, car on a juste tapé des ballons vers l'avant et on les a tous perdus."

Lire aussi… Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

C'est donc avec un peu de réussite que le Standard a su arracher les trois points dans les derniers instants. "On est donc restés constamment sous pression, même si elle était stérile. On devait mieux faire à ce moment-là et on a encore énormément de choses à améliorer, mais cela reste une belle victoire", a conclu Vincent Euvrard.

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