Suis Charleroi - OH Louvain en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 19/05/2026 20:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 9
Stade: Stade du Pays de Charleroi
La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain
La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain
Photo: © photonews

Charleroi accueille Louvain ce soir. Les Zèbres veulent prendre congé de leurs supporters en beauté.

Après une saison faite de hauts et de bas, notamment au Mambourg, Charleroi veut soigner sa dernière apparition devant ses supporters. La première place de ces Europe Playoffs est pourtant encore mathématiquement possible.

Le Sporting veut y croire

"S’il y a une chose que j’ai vécue ici à Charleroi, c’est que le club croit toujours. Les supporters, les joueurs… On a déjà retourné beaucoup de situations dans les dernières minutes. Tant qu’il y a une possibilité mathématique, on va tout donner. On va tout faire pour gagner nos deux derniers matchs. Le reste, on ne le maîtrise pas", explique Mario Kohnen en conférence de presse, cité par Le Soir.

Trois jours après la défaite 0-1 contre Westerlo, le Sporting remet donc déjà l'ouvrage sur le métier. Mario Kohnen opèrera-t-il des changements ? Ses hommes avaient tout sauf démérité face aux Campinois.

Avec sa frappe sur le poteau lors de sa montée au jeu, Antoine Colassin semble l'un des plus sérieux candidats à intégrer le onze. Côté louvaniste, l'équipe a repris confiance avec cette victoire 3-0 contre l'Antwerp, même si Felice Mazzù doit composer sans Roggerio Nyakossi et Noë Dussenne, blessés.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Bernier, Colassin, Guiagon - Scheidler

Louvain : Leysen - Akimoto, Pletinckx, Ominami - Opoku, Verstrete, Schrijvers, Teklab - Maziz, Traoré, Vaesen

Prono Charleroi - OH Louvain

Charleroi gagne
Partage
Charleroi Charleroi gagne Partage OH Louvain OH Louvain gagne
77.14% 17.62% 5.24%
Les plus populaires
2-1
(74x)		 2-0
(42x)		 1-1
(28x)

Comparatif Charleroi - OH Louvain

Classement

4
6

Points

30
22

Gagner

4
1

Perdre

3
5

Buts inscrits

9
8

Buts reçus

7
14

Cartes jaunes

17
15

Cartes rouges

1
2

face-à-face remportés

8
8
9
25/04 16:00 OH Louvain OH Louvain 0-2 Charleroi Charleroi
14/03 16:00 Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
27/07 16:00 OH Louvain OH Louvain 2-2 Charleroi Charleroi
24/05 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 OH Louvain OH Louvain
28/03 20:45 OH Louvain OH Louvain 0-0 Charleroi Charleroi
14/12 18:15 OH Louvain OH Louvain 1-0 Charleroi Charleroi
26/10 16:00 Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
17/02 18:15 OH Louvain OH Louvain 0-0 Charleroi Charleroi
29/07 18:15 Charleroi Charleroi 1-1 OH Louvain OH Louvain
10/03 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 OH Louvain OH Louvain
10/09 20:45 OH Louvain OH Louvain 3-2 Charleroi Charleroi
27/12 18:45 Charleroi Charleroi 0-3 OH Louvain OH Louvain
08/08 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-1 Charleroi Charleroi
27/01 21:00 Charleroi Charleroi 1-1 OH Louvain OH Louvain
22/08 18:30 OH Louvain OH Louvain 1-3 Charleroi Charleroi
12/12 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 OH Louvain OH Louvain
16/08 20:00 OH Louvain OH Louvain 2-0 Charleroi Charleroi
18/01 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 OH Louvain OH Louvain
14/09 20:00 OH Louvain OH Louvain 0-0 Charleroi Charleroi
27/04 20:00 OH Louvain OH Louvain 0-0 Charleroi Charleroi
06/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 OH Louvain OH Louvain
02/02 20:00 OH Louvain OH Louvain 1-0 Charleroi Charleroi
06/10 20:00 Charleroi Charleroi 0-4 OH Louvain OH Louvain
21/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 OH Louvain OH Louvain
20/07 19:00 OH Louvain OH Louvain 0-1 Charleroi Charleroi
La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain

La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain

13:00

Charleroi accueille Louvain ce soir. Les Zèbres veulent prendre congé de leurs supporters en beauté.

Play-offs 2

 Journée 9
KRC Genk KRC Genk 20:30 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:30 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 20:30 Standard Standard
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