Charleroi a eu du coeur, mais OHL prend trois points mérités

Charleroi a montré de belles choses sur le plan collectif mais a multiplié les petites erreurs fatales. OHL confirme son début de saison fulgurant.

Le Sporting Charleroi a quelque chose à prouver à son public après la fermeture du mercato : que l'équipe à disposition d'Edward Still est suffisante pour jouer le top 8, au moins. Le coach des Zèbres n'a pas reçu les renforts espérés, et le déplacement chez un OHL en toute grande forme en ce début de saison.

Mais Still n'a jamais fléchi sur ses principes, quel que soit le onze aligné, et après un quart d'heure de chauffe franchement moyen des deux côtés, Charleroi se la joue Brésil. Daan Heymans est à la base et à la conclusion : il écarte vers Tchatchoua, qui passe par Mbenza et Ilaimaharitra. Ce dernier trouve Gholizadeh qui, subtilement, retrouve donc Heymans dans l'axe : c'est 0-1, et c'est collectivement l'un des buts de ce début de saison (13e).

En groupe donc, tout va bien. Mais le Sporting va craquer individuellement. Une alerte d'abord : une passe en retrait totalement manquée par Bager lance Nsingi en face-à-face avec Koffi, sans conséquences (18e). Rebelote quelques minutes plus tard : Mathieu Maertens est lancé en profondeur...et c'est cette fois Hervé Koffi qui se troue totalement dans sa sortie, offrant l'égalisation (1-1, 22e).

Charleroi a du mal à s'en remettre : De Norre manque inexplicablement le cadre sur un coup-franc lors duquel la défense zébrée est aux fraises (33e). Pire : Mendyl, trouvé d'un ballon dans le dos de la défense, contrôle et envoie une lourde frappe sur la latte (41e). Les Zèbres peuvent se réjouir que le duo Thorsteinsson-Al Tamari, d'habitude mortel, soit aux abonnés absents ce samedi.

En seconde période, OHL a d'ailleurs besoin d'un coup de boost : Nsingi et Thorsteinsson sortent pour Holzhauser et Mario Gonzalez à l'heure de jeu. Génie de Marc Brys ? La première touche de balle de l'Autrichien est un coup-franc...pour l'Espagnol, qui fait 2-1 (61e). Charleroi apparaît dès lors un peu perdu, mais recevra un penalty un peu tombé du ciel. Peu discutable cependant, car la vidéo montre que Mendyl, un peu à toutes les sauces ce samedi, s'essuie les crampons sur Heymans. Marco Ilaimaharitra ne se fait pas prier (2-2, 75e).

OHL peut s'en vouloir car ce penalty arrivait au moment où les Louvanistes étaient dans leur match. Ils le prouvent d'emblée : Holzhauser est trouvé au point de penalty et il faut un miracle de Koffi (78e). Charleroi finira par craquer, enfoncé par un OHL plus frais et plus incisf. Un centre de Ouedraogo venu de la gauche trouve encore Mario Gonzalez, qui passe devant son homme et fait la différence (3-2, 85e). Les entrées de Hosseinzadeh et Descotte amènent un peu de vivacité carolo devant, en vain : la faille ne sera plus trouvée. Si cet OHL a une allure de candidat au top 4, ce Charleroi risque de se contenter du top 8...et au vu des chants venus de la tribune visiteurs, le public a du mal à se faire à l'idée.