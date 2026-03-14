Charleroi Charleroi
0-2
OH Louvain OH Louvain
chaCharleroi
ohlOH Louvain
0-1
70' Óscar Gil Regaño (Thibaud Verlinden)
0-2
74'
Date: 14/03/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 29
Ce n'est pas faute d'avoir essayé : Charleroi tombe face à un grand gardien et s'enfonce dans la crise
Ce n'est pas faute d'avoir essayé : Charleroi tombe face à un grand gardien et s'enfonce dans la crise
Photo: © photonews

Charleroi a prolongé sa mauvaise passe en s'inclinant 0-2 contre Louvain. Les Zèbres ont pourtant dominé la rencontre, avant de craquer dans les 20 dernières minutes.

Le retour de Felice Mazzù au Mambourg pour renouer avec les trois points ? C'est tout ce qu'espérait Charleroi, sans victoire depuis sept matchs. Pour cela, Hans Cornelis a pu compter sur Lewin Blum, de retour de suspension et titulaire au détriment de Jules Gaudin. On note aussi le retour de Patrick Pflücke dans le onze, renvoyant Antoine Bernier sur le banc. Dans le camp louvaniste, Mazzù a remplacé Siebe Schrijvers (suspendu) par Lukasz Lakomy et a également relancé Noë Dussenne en défense centrale.

Le match a commencé de manière très ouverte, avec deux équipes assez hautes et désireuses de rapidement plonger dans les espaces laissés par l'adversaire. Mais Charleroi a tout de les premières minutes, les incursions de Patrick Pflücke sur la droite ont semé la pagaille dans la défense louvaniste. Cela a débouché sur deux reprises d'Aurélien Scheidler dans le premier quart d'heure, la première finissant au-dessus du but, avant que la seconde ne soit contrée par la défense.

Louvain plie mais ne rompt pas

Pflücke a ensuite pris les choses en main, envoyant un coup franc axial sur la latte. C'est encore sur le flanc droit que Charleroi a amené le danger jusqu'au repos, avec un centre-tir de Yacine Titraoui détourné en corner par Maxence Prévot, et un dernier centre de Pflücke repris hors-cadre par Scheidler. Côté visiteur, les attaques ont été plus timides, avec un centre vicieux de Youssef Maziz qu'Henok Teklab n'est pas parvenu à dévier au petit rectangle en fin de premier acte, 0-0 au repos.

Les hostilités n'ont véritablement repris que peu avant l'heure de jeu, avec un centre de Pflücke manqué de peu par Titraoui au petit rectangle. De quoi lancer le plus gros temps fort carolo de la rencontre. Les Zèbres ont enchaîné les occasions mais sont tombés sur un grand gardien. Maxence Prévot a d'abord sorti la claquette nécessaire sur corner, détourné une frappe de Titraoui sur sa latte, avant la cerise sur le gâteau, une parade de volleyeur sur une reprise de la tête décroisée de Romsaas, qui se préparait déjà à l'ouverture du score.



Charleroi peut s'en mordre les doigts : dans la foulée, Louvain ouvrait le score sur sa première occasion. C'est un centre de Youssef Maziz qui a fait la différence, Oscar Gil a alors surgi devant Cheick Keita pour ouvrir le score à la surprise générale en lobant Mohamed Koné (70e, 0-1).

Imaginez alors la stupeur du Mambourg quand OHL a fait le break sur corner quatre minutes plus tard. Les Zèbres ont pourtant bien cru à une intervention du VAR pour faire annuler le 0-2 de Noé Dussenne, mais l'intervention de Roggerio Nyakossi devant Koné n'a pas été jugée fautive (74e, 0-2).

Malgré les changements offensifs d'Hans Cornelis et une reprise d'Aiham Ousou dégagée à mêmela ligne, Charleroi ne se remettra pas de ce double coup sur la tête. Au son des chants de mécontentement des Storm Ultras, Louvain a fait bloc pour venir s'imposer 0-2 et virtuellement sortir des Playdowns pour y envoyer Zulte Waregem et revenir à trois points de...Charleroi.

Les compositions

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Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.5 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Blum Lewin 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Keita Cheick 82' 6.9 -
  • Précision des passes: 30/30 (100%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 29/32 (90.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 23/32 (71.9%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Camara Etienne 83' 6.5 -
  • Précision des passes: 37/43 (86%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Pflücke Patrick 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 17/26 (65.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Guiagon Parfait   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 5/7 (71.4%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 65' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Szymczak Filip 7'  
Bernier Antoine 8'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 25' 6.3 -
Plus de stats
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Cisse Yoann 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

OH Louvain OH Louvain
Prévôt Maxence Andre 90' 7.5 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 10/24 (41.7%)
Plus de stats
Gil Regaño Óscar  90' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Dussenne Noë 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Nyakossi Roggerio 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
Plus de stats
Akimoto Takahiro 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lakomy Lukasz 45' 7.0 -
  • Précision des passes: 7/14 (50%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
Verstraete Birger 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
Plus de stats
Maziz Youssef 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 14/23 (60.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Ikwuemesi Chukwubuikem 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Teklab Henok 45' 6.8 -
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 45' 6.7 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Verlinden Thibaud A 45' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vaesen Kyan 0'  
Maertens Mathieu 0'  
Kaba Sory 0'  
Kayo Bryang 0'  
Jochmans Owen 0'  
Opoku Davis 0'  
Revivre Charleroi - OH Louvain
Ce n'est pas faute d'avoir essayé : Charleroi tombe face à un grand gardien et s'enfonce dans la crise

Ce n'est pas faute d'avoir essayé : Charleroi tombe face à un grand gardien et s'enfonce dans la crise

17:54

Charleroi a prolongé sa mauvaise passe en s'inclinant 0-2 contre Louvain. Les Zèbres ont pourtant dominé la rencontre, avant de craquer dans les 20 dernières minutes.

présentation (du match)

Un retour au Sporting, Felice Mazzù privé de l'un de ses cadres : les compos probables de Charleroi - Louvain

Un retour au Sporting, Felice Mazzù privé de l'un de ses cadres : les compos probables de Charleroi - Louvain

10:20

Charleroi accueille Louvain dans l'après-midi. Les Zèbres veulent enfin renouer avec la victoire devant leurs supporters.

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Malines KV Malines 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/03 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
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