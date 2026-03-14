Ce n'est pas faute d'avoir essayé : Charleroi tombe face à un grand gardien et s'enfonce dans la crise

Charleroi a prolongé sa mauvaise passe en s'inclinant 0-2 contre Louvain. Les Zèbres ont pourtant dominé la rencontre, avant de craquer dans les 20 dernières minutes.

Le retour de Felice Mazzù au Mambourg pour renouer avec les trois points ? C'est tout ce qu'espérait Charleroi, sans victoire depuis sept matchs. Pour cela, Hans Cornelis a pu compter sur Lewin Blum, de retour de suspension et titulaire au détriment de Jules Gaudin. On note aussi le retour de Patrick Pflücke dans le onze, renvoyant Antoine Bernier sur le banc. Dans le camp louvaniste, Mazzù a remplacé Siebe Schrijvers (suspendu) par Lukasz Lakomy et a également relancé Noë Dussenne en défense centrale.

Le match a commencé de manière très ouverte, avec deux équipes assez hautes et désireuses de rapidement plonger dans les espaces laissés par l'adversaire. Mais Charleroi a tout de les premières minutes, les incursions de Patrick Pflücke sur la droite ont semé la pagaille dans la défense louvaniste. Cela a débouché sur deux reprises d'Aurélien Scheidler dans le premier quart d'heure, la première finissant au-dessus du but, avant que la seconde ne soit contrée par la défense.

Louvain plie mais ne rompt pas

Pflücke a ensuite pris les choses en main, envoyant un coup franc axial sur la latte. C'est encore sur le flanc droit que Charleroi a amené le danger jusqu'au repos, avec un centre-tir de Yacine Titraoui détourné en corner par Maxence Prévot, et un dernier centre de Pflücke repris hors-cadre par Scheidler. Côté visiteur, les attaques ont été plus timides, avec un centre vicieux de Youssef Maziz qu'Henok Teklab n'est pas parvenu à dévier au petit rectangle en fin de premier acte, 0-0 au repos.

Les hostilités n'ont véritablement repris que peu avant l'heure de jeu, avec un centre de Pflücke manqué de peu par Titraoui au petit rectangle. De quoi lancer le plus gros temps fort carolo de la rencontre. Les Zèbres ont enchaîné les occasions mais sont tombés sur un grand gardien. Maxence Prévot a d'abord sorti la claquette nécessaire sur corner, détourné une frappe de Titraoui sur sa latte, avant la cerise sur le gâteau, une parade de volleyeur sur une reprise de la tête décroisée de Romsaas, qui se préparait déjà à l'ouverture du score.







Charleroi peut s'en mordre les doigts : dans la foulée, Louvain ouvrait le score sur sa première occasion. C'est un centre de Youssef Maziz qui a fait la différence, Oscar Gil a alors surgi devant Cheick Keita pour ouvrir le score à la surprise générale en lobant Mohamed Koné (70e, 0-1).

Imaginez alors la stupeur du Mambourg quand OHL a fait le break sur corner quatre minutes plus tard. Les Zèbres ont pourtant bien cru à une intervention du VAR pour faire annuler le 0-2 de Noé Dussenne, mais l'intervention de Roggerio Nyakossi devant Koné n'a pas été jugée fautive (74e, 0-2).

Malgré les changements offensifs d'Hans Cornelis et une reprise d'Aiham Ousou dégagée à mêmela ligne, Charleroi ne se remettra pas de ce double coup sur la tête. Au son des chants de mécontentement des Storm Ultras, Louvain a fait bloc pour venir s'imposer 0-2 et virtuellement sortir des Playdowns pour y envoyer Zulte Waregem et revenir à trois points de...Charleroi.