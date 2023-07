Charleroi, frustré par un arbitrage discutable, perd ses premiers points !

Menant au score, sur du velours, Charleroi a été réduit à 10 sur une décision sévère. Puis, un penalty léger également a offert l'égalisation à OHL...

Débuts dans l'ambiance ouatée d'un Mambourg à huis-clos pour le Sporting Charleroi, face à OHL. Après avoir manqué de peu le top 8 la saison passée, les Zèbres, cependant, veulent continuer sur la même lancée et paraissent armés pour y arriver, du moins tant que les départs craints (Zorgane, Ilaimaharitra) ne se concrétisent pas.

Et même l'absence de Youssouph Badji (blessé) ne pose pas de problème : après 10 minutes hésitantes, Charleroi est d'une efficacité...carolo sur sa première action. Un centre dévié d'Isaac Mbenza trouve Oday Dabbagh, le nouveau venu, qui ouvre son compteur (1-0, 10e).

Tout semble se passer comme sur des roulettes... jusqu'à l'une des premières décisions controversées de cette saisons. Nikola Stulic, très clairement en retard, laisse traîner le pied sur Federico Ricca et est exclu. À la grande fureur de Felice Mazzù, qu'on entend résonner dans le stade vide (17e).

Une erreur ? Peut-être pas, mais une décision sévère, qui renvoie au vestiaire le Serbe. OHL prendra alors le contrôle du ballon : la possession louvaniste, déjà largement supérieure avant ce moment, devient outrageuse. Et terriblement stérile : Louvain... ne se crée qu'une demi-occasion sur un bon ballon d'Holzhauser. Alors que Charleroi frôle le 2-0, encore via Dabbagh (45e+3). Mais le Palestinien se tue à la tâche seul devant, et il faudra encore tenir une mi-temps.

Au courage

Heureusement, Charleroi a un milieu d'exception : le calme du duo Zorgane-Ilaimaharitra permet de résister tranquillement aux assauts d'un OHL à peine dynamité par l'entrée de Konan N'dri. La frappe de l'Ivoirien alerte Koffi, l'une des premières fois (60e).

Sans surprise, la rencontre prend des allures de siège des buts d'Hervé Koffi, avec un Charleroi qui gère intelligemment ses contres, sans trop se projeter. Mais à force de reculer - et c'est inévitable, le Sporting prend des risques, punis : Mehdi Boukamir frôle Nicholas Opoku, qui s'écroule. C'est penalty, que le buteur louvaniste transforme (1-1, 84e).

Une nouvelle décision qui fera hurler Mazzù et son staff, mais les conséquences sont lourdes : OHL ne méritait certainement pas d'égaliser. La fin de rencontre est plus chaude : Nsingi alerte encore Koffi (88e), mais Charleroi a encore des ressources et Mbenza amène une dernière fois le danger (90e+2). Il oublie cependant Ntelo, idéalement placé. Les Zèbres évitent le couperet quand une frappe de Ricca frôle le poteau à la dernière seconde (90e+7). Mais ils auront un goût amer en bouche...