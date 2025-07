Charleroi revient de nulle part ! Les Zèbres s'offrent une fin de match époustouflante à Louvain

Charleroi a arraché un partage inespéré à Louvain (2-2). Les Zèbres ont mis énormément de temps à rentrer dans leur match.

Entre deux matchs de préliminaire de Conférence League, Charleroi était attendu de pied ferme à Louvain pour la reprise du championnat, synonyme de première officielle pour David Hubert sur le banc des Universitaires. La principale surprise de son 4-3-3 résidait en attaque avec la présence d'Abdoul Karim Traoré, un jeune Guinéen de 18 ans arrivé de troisième division française.

En face, Rik De Mil a fait souffler Jérémy Pétris, Mardochée Nzita, Antoine Bernier et Jakob Romsaas en vue de la Coupe d'Europe. Cela a profité à Vetle Dragsnes, Zan Rogelj, Isaac Mbenza mais aussi à Amine Boukamir, un milieu de terrain de 18 ans qui fêtait sa première titularisation en championnat avec les Zèbres.

Charleroi a mis du temps à rentrer dans sa rencontre

Louvain a pris les Carolos à la gorge dès le début de match...et a fait mouche sur sa première action. Après seulement trois minutes, la défense carolo cédait sur un ballon en profondeur des locaux. L'appel en profondeur de Thibaud Verlinden sur la gauche prenait Aiham Ousou...et Martin Delavalee de vitesse. De quoi laisser Mathieu Maertens finir le travail très tranquillement devant la ligne de but (3e, 1-0).

Une phase symptomatique d'un début de match très hésitant des Zèbres, fébriles sur les incursions louvanistes en profondeur. Traoré n'était d'ailleurs pas loin de doubler la mise au quart d'heure, sur un bon centre de Mathieu Maertens.

En possession, Charleroi n'était pas plus heureux. Aiham Ousou et Check Keita se sont montrés hésitants et n'ont pas souvent été aidés par des démarquages dans l'entrejeu. Il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour assister à la première vraie occasion carolo. Profitant d'une mésentente de la défense louvaniste, le Serbe s'est présenté face à Tobe Leysen mais ce dernier a eu le dernier mot d'une superbe parade.

Pas de changement au repos, mais une percussion retrouvée. Le quatrième quart d'heure a été bien meilleur, avec plusieurs parades de Leysen sur des tentatives de Titraoui et Dragsnes. Mais par la suite, Charleroi est retombé dans ses travers, avec beaucoup d'incompréhensions et de séquences brouillonnes. Les Zèbres l'ont payé sous la forme du but du 2-0 avec un nouveau contre chirurgical. Monté au jeu, Youssef Maziz a pris la profondeur sur la gauche et a eu tout le loisir de rentrer dans le jeu puis d'enrouler hors de portée pour Delavallée (79e, 2-0).

Antoine Bernier a toutefois relancé le suspense en profitant d'un corner mal dégagé en fin de temps réglementaire (89e, 2-1). De quoi laisser une petite place à l'impensable...qui s'est produit. Charleroi est parvenu à revenir de nulle part pour arracher le partage grâce à une bicyclette de Vetle Dragsnes dans le rectangle (90+3e, 2-2). Un final de haut vol qui permet aux Zèbres de recoller sur le fil, une victoire morale avant la Coupe d'Europe ! Il faudra toutefois se montrer plus consistant contre Hammarby.