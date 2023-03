Charleroi tombe dans le piège louvaniste

Des occasions mais pas de but d'un côté, une efficacité quasiment létale de l'autre: Charleroi est tombé sur sa pelouse, vendredi soir contre OHL (0-1), après avoir pourtant nettement dominé la rencontre.

Six jours après la victoire conquise à Courtrai, Felice Mazzu avait décidé de ne rien changer à son onze de base pour l'accueil d'OHL. Plusieurs changements forcés, en revanche, dans le chef de Marc Brys. Privé notamment des services de Louis Patris, suspendu, et de Siebe Schrijvers, blessé, le coach d'OHL a choisi de titulariser Dylan Ouedraogo derrière et Nathaniel Opoku devant.

En confiance après les deux succès glanés lors de leurs deux dernières sorties, les Zèbres ont parfaitement entamé la rencontre. Ils auraient même pu ouvrir le score dès la 2e minute de jeu, si le poteau n'avait pas repoussé la reprise de la tête de Youssouph Badji. Et quelques instants plus tard, c'est Daan Heymans qui a l'occasion d'ouvrir le score. Idéalement servi par Isaac Mbenza, le numéro 18 carolo place juste à côté.

Charleroi pris à froid

Un début de match idéal pour des Zèbres... qui vont pourtant être refroidis au quart d'heure de jeu, sur la première occasion louvaniste. Parti du milieu de terrain, Musa Al-Tamari passe en revue le flanc droit carolo avant de placer hors de portée d'Hervé Koffi, qui n'avait plus encaissé depuis quatre matchs.

Un coup dur pour les Zèbres qui en subissent un deuxième dans la foulée, avec la sortie sur blessure de Jules Van Cleemput. Pourtant, Charleroi continue de pousser et passe encore à quelques centimètres de son premier but de la soirée à la 24e: la reprise de Badji est repoussée sur la ligne par Cojocaru.

L'impuissance carolo

Les Zèbres poussent, mais ça laisse de l'espace en contre aux Louvanistes et Thorsteinsson a failli en profiter juste avant la pause. Profitant d'une perte de balle carolo, l'Islandais a armé une frappe puissante, détournée par Koffi.

En seconde période, Charleroi a gardé le ballon, mais a eu bien du mal à amener le danger dans le rectangle louvaniste. C'est à distance que les attaquants zébrés ont essentiellement tenté leur chance. Bayo, Mbenza, Nkuba ou encore Hosseinzadeh ont tous essayé, sans inquiéter Cojocaru.

Le gardien louvaniste a ensuite été visé, et touché par un projectile venu des tribunes et la rencontre a été interrompue pendant dix minutes. Au retour des vestiaires, il restait moins de 20 minutes à jouer et Charleroi a accentué la pression sur la défense d'OHL. Avec des tentatives dangereuses, mais pas cadrées de Nkuba et Mbenza d'abord.

Bayo aura encore une dernière occasion dans le temps additionnel, sans parvenir à égaliser. Fin de série pour Charleroi, qui manque l'occasion de rentrer dans le top 8, deuxième victoire consécutive pour OHL, qui dépasse le Sporting et s'installe à la neuvième place.