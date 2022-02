Thibaut Courtois a tout arrêté, sauf Mbappé

Le PSG a globalement dominé la rencontre contre le Real, a eu un penalty, mais Courtois était impérial.... jusqu'aux arrêts de jeu.

On attendait une grande rencontre spectaculaire entre deux favoris de cette Ligue des champions au Parc des Princes, mais au final ce sont surtout les tacticiens qui se sont régalés puisque le match s'est surtout joué sur tableau noir.

Le Real, bloc bas en première période, avait comme plan de fermer les espaces, et cela a plutôt bien fonctionné en première période puisqu'il n'y a qu'une seule occasion franche et un seul tir cadré de Mbappé, mais Courtois débute son festival par un arrêt. Pour le reste, nous y reviendrons plus tard.

Après la pause, le jeu est bien plus ouvert et les Parisiens vont se créer plus d'occasions, mais comme on vient de le dire: Thibaut Courtois est énorme au Parc des Princes. Il arrête plusieurs frappes de Mbappé, Messi ou encore Nuno Mendes. Mais le Diable Rouge sauve vraiment son équipe à l'heure de jeu: Mbappé provoque un penalty, Courtois se détend sur la frappe de Messi.

Les hommes de Pochettino continuent cependant de jouer vers l'avant et tentent d'ouvrir le score. Cependant, les Madrilènes sont toujours bien en place et ne concèdent pas grand chose. A l'aube du dernier quart d'heure, Neymar remplace Di Maria, pour tenter de faire la différence. Le pressing est assez haut, et Mbappé passe tout près à son tour de l'ouverture du score, mais sa frappe lèche le poteau gauche espagnol.

On se dirige vers un nul vierge mais Mbappé va faire chavirer le Parc des Princes. Il met deux défenseurs dans le vent et trompe Courtois d'une frappe entre les jambes de Courtois (90'+3, 1-0). C'est une victoire méritée pour le PSG, un court avantage avant d'aller à Madrid.