Verratti a sorti une prestation XXL contre le Real : "Une masterclass"

Mardi soir contre le Real Madrid, outre un Kylian Mbappé qui a une nouvelle fois démontré qu'il était l'un des actuels meilleurs joueurs au monde, le PSG a pu compter sur Marco Verratti. L'Italien a été énorme au milieu du jeu. Une nouvelle grosse prestation - ce dont il nous a habitué en Ligue des Champions - saluée par son coéquipier Neymar, qui n'a pas hésité à le comparer à Xavi Hernandez ou Andès Iniesta.

"Je savais que Verratti était un excellent joueur, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si spectaculaire. Un génie. C'est l'un des meilleurs milieux avec qui j'ai joué, avec Xavi et Iniesta."

🗣️ Neymar: "I knew Verratti was an excellent player, but I didn't realise he was so spectacular. A genius. He's one of the best midfielders I've played with, along with Xavi Hernández and Iniesta."