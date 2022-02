Pourtant, Thibaut Courtois a été grand : "J'avais étudié les penaltys de Messi"

Le héros du match aura finalement été Kylian Mbappé, mais Thibaut Courtois aurait pu hériter de ce titre sans le but du PSG en toute fin de rencontre.

Pendant toute la rencontre, Thibaut Courtois a paru être le seul joueur du Real Madrid à niveau. "Bien sûr, cette victoire est méritée pour eux. Mais bon, quand tu gardes le zéro pendant 92 minutes, tu espères le garder jusqu'au bout", regrette le gardien madrilène au terme de la rencontre. "Mais voilà, on perd un bête ballon, Mbappé passe deux hommes et sa frappe passe sous moi, c'est le foot".

Le PSG a étouffé le Real, vague après vague, sans que les Espagnols parviennent à se montrer dangereux une seule fois. "Ils étaient très offensifs et pressaient très haut. Il aurait fallu parvenir à sortir de ce pressing et dans ce cas, nous aurions eu le terrain ouvert devant nous, mais nous n'y sommes pas arrivés", analyse Courtois. "Si tu regardes les statistiques, nous n'avons pas tiré au but. Il faudra faire mieux au retour".

Malgré un penalty arrêté ...

Lionel Messi est un grand spécialiste des tirs au but et Thibaut Courtois n'a pas cette réputation, mais le duel a été remporté par le Diable, qui n'a donc toujours pas encaissé des oeuvres de l'Argentin depuis qu'il est au Real Madrid. "J'ai regardé ses penaltys et ces dernières années, il en a raté trois à droite, je savais donc qu'il était plus en confiance s'il les tirait à gauche. Mais c'est un grand joueur, il les met où il veut", souligne le Belge. "Je suis parti du bon côté, et elle n'était pas vraiment dans le coin. Ca ne change pas grand chose, il faudra gagner à domicile".