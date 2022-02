Ferland Mendy frustré après la défaite du Real Madrid

Le back gauche était déçu après la défaite du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain (0-1), ce mardi, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Ferland Mendy (26 ans, 5 matchs en LdC cette saison) était frustré au terme de la rencontre.

"On est très déçu. Ils ont eu des occasions, on prend un but dans les arrêts de jeu quand on avait le ballon... On le ressortait mieux en seconde période, cela a créé plus d'espaces. Mais il faut hausser le niveau de jeu, jouer plus ensemble, se trouver, aller les presser. On sera à la maison pour le match retour", a confié l'international français pour RMC Sport. "Kylian Mbappé ? On savait qu'il apporterait beaucoup à son équipe, il marque ce but... Je n'ai rien d'autre à dire."

Averti en seconde période, Mendy sera suspendu pour la manche retour.