Carlo Ancelotti : "Ce n'était pas une bonne soirée pour nous"

Le Paris Saint-Germain a pris la mesure du Real Madrid (1-0) ce mardi à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Carlo Ancelotti était lucide à l'issue du match. L'entraîneur du Real Madrid a reconnu que le PSG méritait de l'emporter au vu de la rencontre.

"Paris a mérité de gagner, car il a mieux joué que nous. On a eu des difficultés à sortir de la pression, ce qu'on fait bien d'habitude, on a manqué de coordination en défense... Non, ce n'était pas une bonne soirée pour nous. Mais c'est seulement la première manche de ce huitième de finale. On garde la confiance pour le match à la maison. Le stade va pousser derrière nous. La qualification n'est pas perdue", a souligné le technicien italien pour Canal +.

Rendez-vous le 9 mars prochain au Stade Santiago Bernabeu