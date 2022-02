Lionel Messi sur penalty en Ligue des Champions : la statistique accablante

Celui qui n'essaie jamais ne risque jamais de rater : voilà comment on peut résumer ce chiffre étonnant qui fait de Lionel Messi ... le plus "mauvais" tireur de penaltys de ces dernières années en Ligue des Champions. L'institut de statistiques Opta révèle en effet que depuis qu'il récolte des datas, à savoir 2003-2004, aucun joueur n'a manqué plus de penaltys que l'Argentin : 5 loupés sur 23 envois.

Étonnant !

5 - Lionel Messi has failed to convert 5 of his 23 penalty attempts in the Champions League, more than any other player since Opta began collecting this data (2003/04). Waste. #PSGRMA pic.twitter.com/orq1xfuOnL