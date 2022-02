Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde et il faut s'y faire

En 2022, le meilleur joueur du monde est un gamin de 23 ans de Bondy, et le match de ce mardi face au Real Madrid a sonné comme un passage de flambeau.

En Belgique, il faut le reconnaître avec lucidité, Kylian Mbappé n'a pas que des amis. Si vous n'avez jamais entendu le jeune natif de Bondy être agoni d'insultes à longueur de rencontre, à chaque touché de balle, à chaque chute légèrement exagérée, ou moqué à chaque geste raté, vous n'avez tout simplement jamais regardé un match de l'Équipe de France entouré de supporters belges - a fortiori face aux Diables Rouges. Le seum belge, rappelons-le, est né un soir de juillet 2018 lors duquel l'une des images de la soirée était celle de Vincent Kompany relevant un tout jeune Mbappé prenant un peu trop son temps, après avoir taquiné les Belges tout le match de ses dribbles.

© photonews

Depuis, l'arrogance parfois juvénile et la personnalité très affirmée de Kylian Mbappé n'ont pas plaidé sa cause auprès de supporters belges ne le portant déjà pas dans leur coeur. Peu d'endroits en Europe ont fêté comme nous son tir au but manqué face à la Suisse, et pour être tout à fait honnête, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas que des fans dans son propre pays non plus - comme tous les personnages plutôt clivants. Et pourtant, il faut se rendre à l'évidence : Kylian Mbappé est actuellement le meilleur joueur du monde.

Les observateurs occasionnels, ceux qui ne voient peut-être jouer Mbappé que dans les grands rendez-vous tels que ce 8e de finale de Ligue des Champions, ont peut-être été frappés par le niveau de jeu du Français ce mardi. Ce n'était pourtant pas une exception : 32 matchs, 22 buts, 16 passes décisives, des prestations XXL en Champions League, en Ligue 1 mais aussi en sélection - 7 buts et 4 assists sur les ... 4 derniers matchs en Bleu - font de la saison 2021-2022 la meilleure de Kylian Mbappé, et ce après dans la foulée du moment le plus difficile de sa carrière, à savoir ce tir au but manqué en quart de finale de l'Euro. Une preuve qu'il a également, aujourd'hui, le mental du champion ... qu'il est, et du monde, depuis 2018, à 20 ans seulement.

Reste désormais à confirmer ce passage de flambeau "symbolique", entre lui et un Lionel Messi en perdition tant, là aussi, cette saison que ce mardi ; cela peut se faire en allant conquérir le seul titre qui manque encore au PSG, avant probablement de devenir Galactique. En novembre, ce sera le Mondial, mais même pour Kylian Mbappé, il vaut mieux ne pas brûler d'étape ...