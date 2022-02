Kylian Mbappé a épaté : "Mamma mia, c'est un extraterrestre"

Le match de Kylian Mbappé face au Real Madrid peut être décrit en un mot : énorme, et ce même si le Parisien n'avait pas conclu cela d'un superbe but.

Le dribble et le but de Kylian Mbappé dans les derniers instants du choc de ce mardi en Ligue des Champions en ont fait l'homme du match indiscutable et certainement renforcé les appétits du Real Madrid, qui rêve d'attirer le champion du monde 2018 l'été prochain. Mbappé a fait réagir ses équipiers, épatés : "Mamma mia, c'est un extraterrestre ! Il est incroyable, c'est un spectacle permanent sur et en dehors des terrains", s'exclamait ainsi Gianluigi Donnarumma au micro de Sky Italia.

"Pour moi, actuellement, Mbappé est le meilleur au monde. Ce n'est pas un joueur comme les autres, il l'a montré aujourd'hui", déclarait de son côté Danilo au micro de RMC. Et que dire de cette réaction de Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports ...